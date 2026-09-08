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চাকরি দেওয়ার নামে ২ লাখ নিয়ে ডুবিয়েছিলেন দলেরই নেতাকে, থানায় অভিযোগ হতেই সাসপেন্ড বিজেপি নেতা

BJP Leader Suspended: টাকা দেওয়ার সময় প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল, দুমাসের মধ্যে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু মাস-বছর পার হয়ে গেলেও চাকরি দেওয়া হয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:54 PM IST
চাকরি দেওয়ার নামে ২ লাখ নিয়ে ডুবিয়েছিলেন দলেরই নেতাকে, থানায় অভিযোগ হতেই সাসপেন্ড বিজেপি নেতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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