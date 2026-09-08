/চাকরি দেওয়ার নামে ২ লাখ নিয়ে ডুবিয়েছিলেন দলেরই নেতাকে, থানায় অভিযোগ হতেই সাসপেন্ড বিজেপি নেতা

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে আর পাত্তা দিচ্ছিলেন না বিজেপি নেতা। এনিয়ে থানায় অভিযোগ করলেন চাকরিপ্রার্থী। বিষয়টি জানাজানি হতেই দল সাসপেন্ড করল ওই বিজেপি নেতাকে। মারাত্মক এই অভিযোগ উঠল বর্ধমানের মঙ্গলকোটের এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যিনি টাকা নিয়েছেন এবং যিনি টাকা দিয়েছেন দুজনেই বিজেপি নেতা।
অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম সৌমেন মুখোপাধ্যায়। অভিযোগকারীর দাবি, পিএইচই-র জল সরবারহ পাম্পে অপারেটারের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে মোট ২ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালে পরপর দুধাপে ওই টাকা সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয় বলে দাবি অভিযোগকারীর অ্যালিস চট্টোরাজ।
টাকা দেওয়ার সময় প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল, দুমাসের মধ্যে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু মাস-বছর পার হয়ে গেলেও চাকরি দেওয়া হয়নি। 'হয়ে যাবে বলে' এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সৌমেন। এরকম এক পরিস্থিতিতে টাকা ফেরত চান অভিযোগকারী অ্যালিস চট্টোরাজের পরিবার। অ্যালিসের বাবাও স্থানীয় বিজেপি নেতা।
অ্যালিসের অভিযোগ, সৌমেন মুখোপাধ্যায় নিজে এসেই চাকরির প্রস্তাব দেন। তাঁকে বিশ্বাস করেই টাকা দেওয়া হয়। সৌমেন বহুদিনের বিজেপি কর্মী। দলের মাঝিগ্রাম এলাকার জিএসও।
অভিযোগ নিয়ে সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তিনি এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। এনিয়ে মঙ্গলকোট ৩ নম্বর মণ্ডলের সভানেত্রী মন্দিরা চট্টোরাজ বলেন, দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পরই সৌমেনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। থানায় অভিযোগও হয়েছে।
ঘটনায় অভিযোগের সত্যতা কী, টাকা নেওয়ার পিছনে চাকরির প্রতিশ্রুতি ছিল কি না এবং পুরো ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। মঙ্গলকোট পুলিশের তদন্তের পরই গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)