WB Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বিজেপিতে বড়সড় ধাক্কা, দল ছাড়লেন উত্তর ২৪ পরগনার এই হেভিওয়েট নেতা

WB Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বিজেপিতে বড়সড় ধাক্কা, দল ছাড়লেন উত্তর ২৪ পরগনার এই হেভিওয়েট নেতা
মনোজ মণ্ডল: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই বারাসাত বিজেপি সাংগঠনিক জেলায় বড় ভাঙন। বারাসাত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি ও উত্তর ২৪ পরগনা বিজেপির অন্যতম পুরনো মুখ তাপস মিত্র বিজেপি ছাড়লেন। ফলে ভোটের মুখে কিছুটা হলেও বেকায়দায় পড় গেল গেরুয়া শিবির।
দলের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে তাপস জানিয়েছেন, বিজেপির সব ধরনের সব ধরনের সব রকম কাজ ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন। দলকে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েও দিয়েছেন বলে জানান তাপস মিত্র। তিনি এও জানিয়েছেন, দল তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেয়নি উল্টে প্রতিপদে অসম্মান করেছে।
অস্বচ্ছতা এবং অসম্মানের স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি নজির তুলে ধরেন তাপস মিত্র। যার মধ্যে তার সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের পিএ-র বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। এদিন রনংদেহি মেজাজে দেখা গিয়েছে তাপস মিত্রকে।
উল্লেখ্য, বারাসাত বিধানসভা কেন্দ্রে শঙ্কর চ্যাটার্জী প্রার্থীপদ পাওয়ার পরেই তাপস মিত্র কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুখে অসম্মান এবং অস্বচ্ছতার কথা বললেও তাপস মিত্র পাঁচ দফার প্রার্থী ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। অবশ্য, বিজেপির একাংশ এই বিদ্রোহের মধ্যে তৃণমূলের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। গুঞ্জন, তাপস মিত্র নির্দল প্রার্থী হয়ে বারাসাত বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।
তাপসবাবু বলেন, টিকিট না পাওয়ার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। জেলা সভাপতি ছিলাম। আমাকে অনৈতিকভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। ২০২১ সালে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৮ মাস পরে দলটিকে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছিলাম। এক অনুষ্ঠানে মঞ্চ যখন উঠছি তখন আমি জেলা সভাপতি। আর যখন মঞ্চ থেকে নামছি তখন আমি প্রাক্তন। খুব খারাপ লেগেছিল। তার পরেও এতদিন ছিলাম। আর নিতে পারছি না।
এদিকে, প্রার্থী বদল করতে হবে সেই দাবিতে বিজেপি রাজ্য অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন কৃষ্ণনগর উত্তর বিধান সভার বিজেপি কর্মীদের একাংশ। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তারক চ্যাটার্জিকে বদল করার দাবিতে ফের বিক্ষোভ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। রবিবার রাতে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের রাজ্য বিজেপি দপ্তরের সামনে বসে পড়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি প্রার্থীকে বদল করতে হবে এই দাবিতে বিজেপি কর্মীরা রাজ্য দপ্তরের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপিকর্মী সমর্থকদের অভিযোগ কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস টাকার বিনিময়ে তারক চ্যাটার্জির মতো প্রার্থীকে ভোটে দাঁড় করিয়েছেন। তৃণমূল এর সাথে গটআপ করে বিজেপি কে হারাতে এই সিদ্ধান্ত বলে অভিযোগ। রাতভর এই বিক্ষোভ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)