Alipurduar: বন্যাকবলিত উত্তরবঙ্গে এবার গেরুয়াশিবিরে ভাঙন! মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝেই... বিরাট চমক...

Zee News Bengali
Alipurduar:  মাদারিহাটে উপনির্বাচনে যিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন, সেই  রাহুল লোহার এবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। শুধু তাই নয়, দলবদলের পর বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তুললেন তিনি। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 7, 2025, 11:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে উত্তরবঙ্গে গেরুয়াশিবিরে ভাঙন। মু্খ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝে তৃণমূলের যোগ দিলেন আলিপুরদুয়ারে দাপুটে বিজেপি নেতা রাহুল লোহার। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি,  রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক।

বিধানসভা উপনির্বাচনে ঘাসফুল ফুটেছে আলিপুরদুয়ারে মাদারিহাট বিধানসভাকেন্দ্র। একুশের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন বিজেপির  মনোজ টিগ্গা। তিনি এখন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ। মাদারিহাটে উপনির্বাচনে যিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন, সেই  রাহুল লোহার এবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। শুধু তাই নয়, দলবদলের পর বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তুললেন তিনি। 

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের অবশ্য দাবি,  দলের নতুন জেলা কমিটিতে জায়গা না পাওয়ায় গোসা হয়েছিল তার। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল লোহারের দলবদলের কোন প্রভাবই পরবে না।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

