English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Yuva Sathi: দিনরাত নিন্দা-মন্দ, তো! ১৫০০ টাকা পেতে যুবসাথীর লাইনে লড়াকু বিজেপিনেত্রী...

Yuva Sathi: দিনরাত নিন্দা-মন্দ, তো! ১৫০০ টাকা পেতে যুবসাথীর লাইনে লড়াকু বিজেপিনেত্রী...

Yuva Sathi 2026: যুবসাথীতে ঘটল এক আজব কাণ্ড। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বিজেপির মন্ডল -২ এর সহ সভানেত্রী মল্লিকা ভূঁইয়া যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন গ্রহণের শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দিলেন। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 19, 2026, 05:51 PM IST
Yuva Sathi: দিনরাত নিন্দা-মন্দ, তো! ১৫০০ টাকা পেতে যুবসাথীর লাইনে লড়াকু বিজেপিনেত্রী...

মনোরঞ্জন মিশ্র: মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেকারদের জন্য নিয়ে এসেছে 'যুবসাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পে বেকাররা মাসে ১৫০০ টাকা পাবে। যদিও এই প্রকল্প নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সমালোচনা হয়েছে বিরাট। তাছাড়াও বিরোধী দল এই প্রকল্পের হুবহু একটি প্রকল্প নিয়ে এসেছেন। নাম 'যুব আড্ডা'। কিন্তু এই যুবসাথীতে ঘটল এক আজব কাণ্ড। 

Add Zee News as a Preferred Source

বিরোধী দলের শত সমালোচনার পরও দেখা গেল, যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন গ্রহণের শিবিরের লাইনে বিজেপি নেত্রী। এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বিজেপির মন্ডল -২ এর সহ সভানেত্রী মল্লিকা ভূঁইয়া যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন গ্রহণের শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দিলেন। এই ঘটনাটি রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

বিজেপি নেত্রী মল্লিকা ভূঁইয়া গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪ ভোটে হেরেছিলেন। বর্তমানে সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত নিয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন তিনি। ২০২৩ সাল থেকেই রাজনীতিতে বিজেপির সক্রিয় নেত্রী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন মল্লিকা ভূঁইয়া। 

আরও পড়ুন: Yuva Sathi Scheme Update: যুবসাথী প্রকল্পে ৩০ লক্ষ আবেদন জমা! কারা পাবেন না ১৫০০ টাকা? জেনে নিন নিয়ম...

আরও পড়ুন: Yuva Sathi: ফর্ম ফিলাপে সতর্ক থাকুন, এই পাঁচটি ভুল করলে কোনও দিনই আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না ১৫০০ টাকা!

যুবসাথী ফর্ম ফিলাপ করতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে?

আপনিও যদি বেকার হন তাহলে যুবসাথীর এই সুবিধা হাতছাড়া করবেন না। যুবসাথীর ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এবং চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ফর্ম ফিলাপ করার সময় সাবধান থাকতে হবে। পেশা, বয়স, নামের বানান থেকে ব্যাংকের তথ্য- সামান্য এই পাঁচটি ভুল থাকলেই বাতিল হয়ে যাবে আপনার যুবসাথীর আবেদন।

যুবসাথী ফর্ম ফিলাপে প্রায়শই ভুল পেশা বিভাগে হয়ে থাকে। বেশিরভাগ আবেদনকারী নিজেদের 'Student' লিখছেন। যদিও এই প্রকল্প বেকারদের জন্য। সুতরাং, পেশা বিভাগে 'Unemployed' লেখা বাধ্যতামূলক। নাম লেখার ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডই চূড়ান্ত প্রমাণ। বিবাহিত মহিলারা স্বামীর পদবির বদলে, তাদের মাধ্যমিকের নথি অনুযায়ী নাম লিখবে। 

ফর্মে ছবি লাগিয়ে সই করলেই শুধু চলবে না। ছবিতে আড়াআড়িভাবে 'Cross Signature' করতে হবে। এতে সইটি ছবির অংশ ও ফর্মের সাদা অংশ—দুটোতেই পড়বে। ফর্মে এই নিয়মটি ঠিকমতো না মানলে আপনার ফর্ম বাতিল হতে পারে। আপনার কাছে SC/ST/OBC সার্টিফিকেট না থাকলে সংরক্ষিত বা Reserved বিভাগে টিক করবেন না। নিজেকে 'General' হিসেবে দেখাবেন। ভেরিফিকেশনের সময় সার্টিফিকেট চাওয়া হলে দিতে না পারলে আবেদন খারিজ হতে পারে।

মোবাইল নাম্বার, আধার কার্ড ও ডিবিটি (DBT) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিংক করা বাধ্যতামূলক। লিংক অ্যাকাউন্ট বা নাম্বারে ভুল থাকলে, পয়সা ট্রান্সফারে ব্যর্থ হবে। আপনি অন্য কোনও সরকারি ভাতা যদি পান, তাহলে তা গোপনে করবেন না। কোনও রকম তথ্য গোপন করলে আপনার ফর্ম খারিজ হতে পারে। তাছাড়াও আইনি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। 

সূত্রের খবর, আপাতত আবেদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়ায় সামান্যতম গরমিল পেলেই আবেদন খারিজ করার নির্দেশ রয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
banglar yuva sathi schemeBanglar Yuva Sathi. Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে পদ্মশিবিরে ভাঙন? উত্তরবঙ্গের হেভিওয়েট বিজেপি বিধায়ক আসছেন ঘাসফুলে! বিরাট আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Dipu Chandra Das Death: পরিবর্তনের বাংলাদেশে বড় খবর! গণপিটুনিতে মৃত দীপু দাসের পরিবারকে বির...