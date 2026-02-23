BJP MLA threat controversy: 'আমাদের বিধায়কদের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে', ইন্দাসের শিক্ষককে হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার...

BJP MLA threat controversy: 'আমাদের বিধায়কদের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে', ইন্দাসের শিক্ষককে হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার...
'বিজেপি বিধায়কদের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে'। বাঁকুড়ার ইন্দাসের সেই স্কুল শিক্ষককে উদ্দেশে করে এবার সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তা দিলেন দলের মণ্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, '২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল না থাকলে তখন আপনি কোন সেলের নেতা থাকবেন! তখন আপনাকে এই বিজেপি বিধায়কেরই পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'বিজেপি বিধায়কদের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে'। বাঁকুড়ার ইন্দাসের সেই স্কুল শিক্ষককে উদ্দেশে করে এবার সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তা দিলেন দলের মণ্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, '২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল না থাকলে তখন আপনি কোন সেলের নেতা থাকবেন! তখন আপনাকে এই বিজেপি বিধায়কেরই পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে'।
ফেসবুক লাইভে এসে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বলেন, 'মাস্টারমশাই আপনিও একজন শিক্ষক। যখন শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের হকের দাবি ডিএ চাইলে গিয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন আপনাদের কোনও একজন শিক্ষককে বুথে লাথি মেরেছিল, তখন আপনাদের প্রতিবাদ কোথায় ছিল! আজকে যোগ্য শিক্ষকরা যেভাবে চাকরি থেকে বঞ্চিত হল, তৃণমূল সরকারে দুর্নীতির কারণে তাদের জন্য় কতবার রাস্তা নেমেছেন। যদি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান হত, জেলা পরিষদের প্রার্থী হত, তৃণমূলের কোনও বিধায়ক হত, তাঁর পা চাটতে যেতেন আপনারা'।
আরও পড়ুন: Basant Utsav: সোনাঝুরিতে এবার বসন্ত উৎসব বন্ধ! দোলের আগেই দোলের রঙে বিষাদের ছোঁয়া শান্তিনিকেতনে...
ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। সেদিন হঠাত্ বাঁকুড়ার ইন্দাসের কুশমুড়ি হাইস্কুলে হাজির হন বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধাড়া। তখন যথারীতি ক্লাস চলছিল স্কুলে। শিক্ষকের অনুমতি না নিয়ে একটি ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন বিধায়ক। এরপর পড়ুয়াদের সামনেই স্কুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে ওই শিক্ষকের উপর রীতিমতো হম্বিতম্বি করেন তিনি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে।
বিজেপি বিধায়কের আচরণের প্রতিবাদে ইন্দাস-সহ বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় পথে নেমেছে তৃণমূল। মিছিল হাঁটতে দেখা গিয়েছে শিক্ষকদের। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বলেন, ফেসবুকে রাজ্যর আপমর শিক্ষক সমাজের কাছে ক্ষমা চেয়েছে বিধায়ক। দলের পক্ষ থেকেও শিক্ষকদের তারা ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তৃণমূল নোংরা রাজনীতি মেতেছে'।
তৃণমূলের ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদের পালটা কটাক্ষ, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিক্ষকদের সম্মানের কী হাল হবে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। এই ধরনের ঘটনাই তার প্রমাণ। ওদের দলের কারোর শিক্ষকের সমাজের প্রতি কোনও সম্মানই নেই'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)