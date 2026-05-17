/Uttar Dinajpur: টানা ৩ বছর ঘরছাড়া, সংখ্যালঘু পরিবারকে ঘরে ফেরালেন বিজেপি বিধায়ক

Uttar Dinajpur: বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস বলেন, প্রকৃত ঘরছাড়া কারা,তা আজ স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পরিবারটিকে নিরাপদে ঘরে ফেরানো হল
ভবানন্দ সিংহ: করনদিঘির বিহীনগরে জমি মাফিয়াদের অত্যাচারে দীর্ঘ ৩ বছর ঘরছাড়া থাকার পর অবশেষে নিজের বাড়িতে ফিরল এক সংখ্যালঘু পরিবার। রবিবার সকালে বিজেপি বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাসের উদ্যোগে শামীম আখতারের পরিবারকে ঘরে ফেরানো হয়।
পরিবারের দাবি, স্থানীয় জমি মাফিয়াদের চক্রান্ত, হামলা ও দখলের চেষ্টার জেরে তাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। শামীম আখতার জানান, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবশালী মহলের মদতে তাদের জমি ও বাড়ি দখলের চেষ্টা চলে। অভিযোগ, স্থানীয় থানার পুলিস প্রশাসন পাশে দাঁড়ানোর বদলে উল্টো মিথ্যা মামলায় ফাঁসায় তাদের। বহুবার পুলিস সুপার, জেলা শাসক এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়েও সুরাহা হয়নি। অবশেষে পরিবারটি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে ৭ দিনের জন্য ২৪ ঘণ্টার পুলিসি নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং বাড়ির সামনে পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়। তবে পরিবারের অভিযোগ, পুলিসি নিরাপত্তার মধ্যেও হুমকি অব্যাহত ছিল। নিরাপত্তা উঠে গেলে ফের হামলার আশঙ্কায় আবার ঘরছাড়া হতে হয়।
রবিবার বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস পরিবারের হাতে ঘরের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, “প্রকৃত ঘরছাড়া কারা,তা আজ স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পরিবারটিকে নিরাপদে ঘরে ফেরানো হল।” পাশাপাশি, দুর্দিনে পরিবারটির পাশে থেকে বিষয়টি সামনে আনার জন্য ‘জি ২৪ ঘণ্টা’-কে ধন্যবাদ জানান তিনি।
শামীম আখতারও জানান, কঠিন সময়ে ‘জি ২৪ ঘণ্টা’ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছিল, যার জন্য তিনি সংবাদমাধ্যমটিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
শামীমের মা হাসিনা খাতুন আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “তিলে তিলে গড়া সংসার ভেঙে গিয়েছিল। আজ আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি।”
পরিবারটি বর্তমান রাজ্য সরকার, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক এবং পাশে থাকা সংবাদমাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছে, এবার তারা শান্তিতে নিজেদের ভিটেমাটিতে বসবাস করতে পারবেন।
