Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /শরিকি সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে হাতাহাতি, ঝামেলায় জড়ালেন বিধায়িকা রেখা পাত্র

শরিকি সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে হাতাহাতি, ঝামেলায় জড়ালেন বিধায়িকা রেখা পাত্র

Rekha Patra: আদালতের নির্দেশ ছিল ২০২৭ সালে ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত ওই জায়গায় শুধুমাত্র সঞ্জিত নস্কর যেতে পারবে ও চাষবাস করতে পারবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:13 PM IST
শরিকি সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে হাতাহাতি, ঝামেলায় জড়ালেন বিধায়িকা রেখা পাত্র

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জন্মদিনে হস্টেল থেকে নিয়ে যেতে ফোন করেন বাবা, ততক্ষণে করোনেশন সেতুতে মর্মান্তিক কা
2
3
4
5