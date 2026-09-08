/শরিকি সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে হাতাহাতি, ঝামেলায় জড়ালেন বিধায়িকা রেখা পাত্র

বিমল বসু: শরিকি সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রবল মারামারি। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা রেখা পাত্র। রীতিমত হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করতে দেখা গেল তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।
সন্দেশখালি থানার বউ ঠাকুরানী এলাকায় হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা তথা সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রের বাপের বাড়ি। এই বাপের বাড়ি সম্পত্তি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই বাপের বাড়ির পরিবারের লোকেদের সঙ্গে গন্ডগোল লেগেই ছিল রেখার পাত্রের আত্মীয় সঞ্জিত নস্করদের। এক সময় দুই পরিবারই আদালতের দারস্থ হয়। আদালত ওই সম্পতির উপরে স্টে অর্ডার দিয়ে দেয়।
আদালতের নির্দেশ ছিল ২০২৭ সালে ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত ওই জায়গায় শুধুমাত্র সঞ্জিত নস্কর যেতে পারবে ও চাষবাস করতে পারবে। সেই অর্ডার মতো সঞ্জিত নস্কর ওই জমিতে চাষ করতে যায়। সেই সময় খবর পেয়ে রেখা পাত্র ওই এলাকায় গিয়ে সঞ্জিত নস্করকে চাষের জমি চাষ করতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। এনিয়েই সঞ্জিত নস্কর ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রেখা পাত্র হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।
সঞ্জিত নস্কর-সহ তার পরিবারকে মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিসের সামনেই ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, রেখা পাত্র ও তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজন কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন। যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)