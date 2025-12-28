English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • SIR In Bengal: যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি, SIR-এ বিস্ফোরক খোদ বিজেপি সাংসদই!

SIR In Bengal: 'যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি', SIR-এ বিস্ফোরক খোদ বিজেপি সাংসদই!

SIR In Bengal:  'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানী, বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। রাজ্য়পাল পাকিস্তানী বংলাদেশি'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 28, 2025, 11:11 PM IST
SIR In Bengal: 'যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি', SIR-এ বিস্ফোরক খোদ বিজেপি সাংসদই!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি'। SIR নিয়ে এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন খোদ বিজেপিরই রাজ্য়সভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। বললেন, 'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানী, বাংলাদেশি।  প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। রাজ্য়পাল পাকিস্তানী বাংলাদেশি।'

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR IN Bengal: 'ক্ষমা করো আমাকে', SIR-র হিয়ারিং শুরু হতেই চরম সিদ্ধান্ত BLO-র! প্রাথমিক স্কুলে..

ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। খসড়া তালিকায় প্রকাশের পর, এখন হিয়ারিং চলছে।  শনিবার কোচবিহারের সিতাই নিজের সমর্থকদের নিয়ে সভা করেন অনন্ত মহারাজ। সেই সভায় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, 'ভোটার লিস্টে যদি নাম না ওঠে, তোমার জ্ঞান -টান সব পিছনে। কোনও সুবিধা পাবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে, ডিটেনশন ক্যাম্প বানাতে হবে। যাঁদের নাম উঠবে না, তাদের রাখবে। তারপর তোমার মর্জি কোন দেশি দেখিয়ে দেবে'।

অনন্ত মহারাজের হুঁশিয়ারি, 'আমরা তো এখানে থাকব, তোমাকে হটাব।  যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানী, বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। রাজ্য়পাল পাকিস্তানী বংলাদেশি'।

আরও পড়ুন:  Humayun Kabir: হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস, আটক ছেলে! 'বহরমপুর স্তম্ভ করে দেব', হুঁশিয়ারি বিধায়কের...

এদিকে SIR নিয়ে প্রথম থেকেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তবে অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'একান্তভাবেই যিনি মন্তব্য করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য। কোনও চিন্তাভাবনা থেকে এই মন্তব্য় করেছে, সে ব্যাখ্যা নিজেই দিতে পারবেন। আমার মন্তব্য় করার কিছু নেই'। আর বিজেপি?  রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'SIR-র সঙ্গে ডিটেশন ক্যাম্পের কোথাও কোনও সম্পর্ক নেই'।

শনিবার থেকে শুরু হয়েছে SIR প্রক্রিয়ার শুনানি। তার জন্য রাজ্য জুড়ে ৩ হাজার ২৩৪ টি হিয়ারিং কেন্দ্র করা হয়েছে। ভোটার ছাড়া শুনানি কেন্দ্রে পাঁচ জনের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এই হিয়ারিং। থাকবেন Blo, aero, ero ও মাইক্রো অবজারভার, কোনও কোনও জায়গায় blo সুপারভাইজার আছেন। হিয়ারিংয়ে কার্যত সিসিটিভির ভূমিকা পালন করছেন মাইক্রো অবজার্ভাররা। হিয়ারিংয়ে ফলস নথি দিলে, ধরা পড়লে কমপক্ষে ১ বছরের জেল ও জরিমানা হবে। শুনানিতে ডাকা হয়েছে মূলত এনিউমারেশন ফর্মে কোনও ম্যাপিং না দেখানো কমবেশি প্রায় ৩২ লাখ ভোটারকে। 

SIR শুনানিতে যে যে নথি দরকার-

১. যেকোনো কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/পিএসইউ-এর নিয়মিত কর্মচারী/পেনশনভোগীর নামে জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র/পেনশন প্রদানের আদেশ।

২. ০১.০৭.১৯৮৭ সালের পূর্বে সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ব্যাংক/ডাকঘর/এলআইসি/পিএসইউ কর্তৃক ভারতে জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র/শংসাপত্র/নথিপত্র।

৩. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম সনদ।

৪. পাসপোর্ট

৫. স্বীকৃত বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশন/শিক্ষাগত সার্টিফিকেট।

৬. উপযুক্ত রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র

৭. বন অধিকার সার্টিফিকেট

৮. অন্যান্য বিসি/এসসি/এসটি অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো জাতিগত শংসাপত্র

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalAnanta MaharajBJP
পরবর্তী
খবর

SIR IN Bengal: 'ক্ষমা করো আমাকে', SIR-র হিয়ারিং শুরু হতেই চরম সিদ্ধান্ত BLO-র! প্রাথমিক স্কুলে...
.

পরবর্তী খবর

Sebaashray Camp in Nandigram: বিধানসভার আগে নজরে নন্দীগ্রাম! জানুয়ারিতে খোদ শুভেন্দুর গড়েই...