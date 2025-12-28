SIR In Bengal: 'যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি', SIR-এ বিস্ফোরক খোদ বিজেপি সাংসদই!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি'। SIR নিয়ে এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন খোদ বিজেপিরই রাজ্য়সভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। বললেন, 'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানী, বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। রাজ্য়পাল পাকিস্তানী বাংলাদেশি।'
ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। খসড়া তালিকায় প্রকাশের পর, এখন হিয়ারিং চলছে। শনিবার কোচবিহারের সিতাই নিজের সমর্থকদের নিয়ে সভা করেন অনন্ত মহারাজ। সেই সভায় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, 'ভোটার লিস্টে যদি নাম না ওঠে, তোমার জ্ঞান -টান সব পিছনে। কোনও সুবিধা পাবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে, ডিটেনশন ক্যাম্প বানাতে হবে। যাঁদের নাম উঠবে না, তাদের রাখবে। তারপর তোমার মর্জি কোন দেশি দেখিয়ে দেবে'।
অনন্ত মহারাজের হুঁশিয়ারি, 'আমরা তো এখানে থাকব, তোমাকে হটাব। যাঁরা কাগজ দেখবেন, তাঁরা বাংলাদেশি পাকিস্তানি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানী, বাংলাদেশি। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। রাজ্য়পাল পাকিস্তানী বংলাদেশি'।
এদিকে SIR নিয়ে প্রথম থেকেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তবে অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'একান্তভাবেই যিনি মন্তব্য করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য। কোনও চিন্তাভাবনা থেকে এই মন্তব্য় করেছে, সে ব্যাখ্যা নিজেই দিতে পারবেন। আমার মন্তব্য় করার কিছু নেই'। আর বিজেপি? রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'SIR-র সঙ্গে ডিটেশন ক্যাম্পের কোথাও কোনও সম্পর্ক নেই'।
শনিবার থেকে শুরু হয়েছে SIR প্রক্রিয়ার শুনানি। তার জন্য রাজ্য জুড়ে ৩ হাজার ২৩৪ টি হিয়ারিং কেন্দ্র করা হয়েছে। ভোটার ছাড়া শুনানি কেন্দ্রে পাঁচ জনের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এই হিয়ারিং। থাকবেন Blo, aero, ero ও মাইক্রো অবজারভার, কোনও কোনও জায়গায় blo সুপারভাইজার আছেন। হিয়ারিংয়ে কার্যত সিসিটিভির ভূমিকা পালন করছেন মাইক্রো অবজার্ভাররা। হিয়ারিংয়ে ফলস নথি দিলে, ধরা পড়লে কমপক্ষে ১ বছরের জেল ও জরিমানা হবে। শুনানিতে ডাকা হয়েছে মূলত এনিউমারেশন ফর্মে কোনও ম্যাপিং না দেখানো কমবেশি প্রায় ৩২ লাখ ভোটারকে।
SIR শুনানিতে যে যে নথি দরকার-
১. যেকোনো কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/পিএসইউ-এর নিয়মিত কর্মচারী/পেনশনভোগীর নামে জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র/পেনশন প্রদানের আদেশ।
২. ০১.০৭.১৯৮৭ সালের পূর্বে সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ব্যাংক/ডাকঘর/এলআইসি/পিএসইউ কর্তৃক ভারতে জারি করা যেকোনো পরিচয়পত্র/শংসাপত্র/নথিপত্র।
৩. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম সনদ।
৪. পাসপোর্ট
৫. স্বীকৃত বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশন/শিক্ষাগত সার্টিফিকেট।
৬. উপযুক্ত রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্র
৭. বন অধিকার সার্টিফিকেট
৮. অন্যান্য বিসি/এসসি/এসটি অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো জাতিগত শংসাপত্র
