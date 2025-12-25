English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Chicken's Neck: বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন, অশান্তির মধ্যেই 'চিকেনস নেক' নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন বিজেপি সাংসদ!

BJP MP Big statement on Bengal's Siliguri Corridor: বাংলাদেশকে কখনও আমরা শত্রু দেশ বলে মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস মোদী সরকার সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 25, 2025, 05:34 PM IST
Bengal Chicken's Neck: বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন, অশান্তির মধ্যেই 'চিকেনস নেক' নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন বিজেপি সাংসদ!
ফাইল ফোটো

প্রদ্যুদাস: চিকেনস নেক, শিলিগুড়ি করিডর পুরোপুরি সুরক্ষিত। সীমান্ত অঞ্চলের ভারতীয় বাসিন্দাদেরও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। মোদী সরকার দেশের স্বার্থে যেমন শক্তিশালী সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নিতে পারে, তেমনই সীমান্তকেও শক্তিশালী করে রেখেছে। সুতরাং সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের অহেতুক ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বাংলাদেশে অশান্তি আবহ, সেভেন সিস্টার্স দখলের হুমকিতে আশঙ্কা-উদ্বেগের মধ্যেই বড় কথা বলে দিলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়

Add Zee News as a Preferred Source

একইসঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি পীড়াদায়ক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে অনেক ভারতীয়র এখনও নাড়ির টান রয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে কখনও আমরা শত্রু দেশ বলে মনে করি না। কিন্তু মৌলবাদের নামে বাংলাদেশে যা চলছে তা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস মোদী সরকার সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ওদিকে শিলিগুড়ির পর এবার মালদা, বাংলাদেশিদের জন্য হোটেলের দরজা বন্ধ করল মালদার হোটেল অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে, সীমান্তে প্রহরা দ্বিগুণ করে দিয়েছে বিএসএফ। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে, সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর যে ভয়ংকর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে এবার সম্পূর্ণভাবে, মালদার হোটেলের দরজা বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হতে চলেছে।

এতদিন, মেডিকেল ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যে বাংলাদেশিরা আসত, তাদেরকে মালদার হোটেলে জায়গা দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে , তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হতে চলেছে। মালদা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, যেহেতু ওখান থেকে পাসপোর্ট ভিসা হচ্ছে না আর সেই কারণে ঘর দেওয়া আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশিদের জন্য সম্পূর্ণভাবে, সব জায়গা দেওয়া বন্ধ করুক হোটেল মালিকরা, এমনটাই দাবি বিজেপির। হোটেল মালিকরা এবার তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ওদিকে, তৃণমূলের বক্তব্য, বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপর। আর সেটাই ফলো করবে রাজ্য সরকার।

আরও পড়ুন, Cold Wave in Bengal: ৩০ বছরে শীতলতম বড়দিনে কাঁপছে বাংলা! কাল কলকাতাতেই ১২... কাঁপুনি ধরাবে শৈত্য প্রবাহ! আবহাওয়ার বড় আপডেট...

আরও পড়ুন, Santanu Sen: কীভাবে পান ডিগ্রি? মেইল করে জানিয়ে দিল FRCP গ্লাসগো! ডা. শান্তনুর বিদেশি ডিগ্রি বিতর্কে বড় আপডেট!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengal Chicken's NeckSiliguri CorridorBJPBangladesh Violence
পরবর্তী
খবর

Basanti Bomb Blast: সেকেন্ডে উড়ে গেল দুই চোখ, নষ্ট হল হাত! লুকিয়ে রাখা বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ সংশয় ১০-এর খুদের...
.

পরবর্তী খবর

Osman Hadi Killing: ইউনূস-ই খুনি? 'ফেব্রুয়ারির ভোট বানচাল করতেই তুমি হত্যা করেছে হাদিকে...