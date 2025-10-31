West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাব্বিশে বিজেপি জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া থাকবে না', বিতর্কে সাংসদ..
West Bengal Assembly Election 2026: 'এক ছিল, 'আগামীদিন এক হয়ে যাবে', বললেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে এবার 'অখণ্ড বাংলা'র প্রতিশ্রুতি দিলেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। বললেন, এক ছিল, 'আগামীদিন এক হয়ে যাবে'।
রানাঘাটের বিজেপি সাংসদের বলেন, 'আমরা কথা দিচ্ছি, এবার যদি আমরা জিতি, বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া আর রাখব না। এক ছিল, আগামীদিন এক হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি যদি তৃণমূল জেতে, সেক্ষেত্রে বেড়া থাকবে না। কিন্তু সেটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে'। পাল্টা 'কৈফিয়ত' চাইল তৃণমূলও।
দলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'কবে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? কীভাবে এসেছেন? সেটা না হয় ছেড়়েই দিলাম। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের বর্ডারটাকেই তুলে দিতে চাইছেন। কাঁটাতারের দরকার নেই! অন্যদিকে জবাব দেবেন না, কীকরে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে'! তাঁর সাফ কথা, 'জগন্নাথ সরকারকে সংসদেও কৈফিয়ত দিতে হবে, সাধারণ মানুষের কাছেও দিতে হবে'।