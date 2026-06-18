/যিনি মেসিকে জড়িয়ে ধরতে পারেন, তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন: অরূপকে কটাক্ষ লকেটের

বিধান সরকার: 'যিনি মেসিকে জড়িয়ে ধরতে পারেন, তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন'। অরূপ বিশ্বাসকে বিঁধলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, খুব লজ্জার কথা। কবে গ্রেফতার হবেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি'।
বিশ্বকাপে মেসি হ্যাটট্রিক করতেই দেখা মিলল তাঁর 'বাল্যবন্ধু'র। অবশেষে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। কবে? আজ, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। ২২ জুন তাঁকে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ফের তলব করেছে পুলিস।
এদিকে থানা থেকে বেরিয়ে অরূপই যেন 'মেসি'! সাংবাদিকদের প্রশ্ন থেকে বাঁচাতে রীতিমতো চড়কিপাকি খেলেন শহরের এপথ থেকে ওপথে। তাতেও কি আর রেহাই পেলেন! পিছু ছাড়ল না জি ২৪ ঘন্টা। প্রাক্তনমন্ত্রীকে ধাওয়া করি একমাত্র আমরাই। শেষে বাধ্য হয়েই চারবার গাড়ি থেকে নামতে হল অরূপকে। বললেন, 'আমি কোনও কথার উত্তর দেব না। বিষয়টি বিচারাধীন। যা বলার কোর্টে বলব। একটা কথা আজকেও বলছি, সত্যের জয় হবে। মিথ্যা জিততে পারবে না'।
ততক্ষণে দু'ঘণ্টা পার। শহরের এদিকে-সেদিকে ঘুরে আলিপুর আদালতে নিজের আইনজীবীর চেম্বার ঢুকলেন অরূপ। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়তেই আর এক বিপত্তি। ওই আইনজীবীর চেম্বারে বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আইনজীবীদেরই একাংশ। অনেকের হাতেই ছিল ডিম। এরপর একসময়ে ওই আইনজীবীর চেম্বারের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। শেষে পুলিস এসে অরূপকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
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