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যিনি মেসিকে জড়িয়ে ধরতে পারেন, তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন: অরূপকে কটাক্ষ লকেটের

'যিনি মেসিকে জড়িয়ে ধরতে পারেন, তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন'। অরূপ বিশ্বাসকে বিঁধলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 'পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, খুব লজ্জার কথা। কবে গ্রেফতার হবেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:07 PM IST
যিনি মেসিকে জড়িয়ে ধরতে পারেন, তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন: অরূপকে কটাক্ষ লকেটের
Image Credit: অরূপকে কটাক্ষ লকেটের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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