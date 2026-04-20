CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Assembly Election 2026: লোক নেই? কেশিয়াড়িতে রোড-শো না করেই কপ্টারে উঠে পড়লেন বিজেপি সভাপতি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 20, 2026, 07:59 PM IST
ই গোপী: রোড শো বাতিল করেই ফিরে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সোমবার কপ্টারে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে পৌঁছলেও তিনি শেষপর্যন্ত সেখান থেকেই ফিরে যান। হতাশ হয়ে ফিরে যান সমর্থকরা।

সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ভদ্র হেমব্রমের সমর্থনে আয়োজিত রোড-শো-এ অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই রোড শো বাতিল করেই তিনি ফিরে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গেরুয়া শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়।

এদিন প্রার্থীর সমর্থনে একটি বর্ণাঢ্য রোড-শো করার কথা ছিল নীতিন নবীনের। সেই উদ্দেশ্যেই হেলিকপ্টারে কেশিয়াড়ি পৌঁছান নিতীন নবীন। কিন্তু হেলিপ্যাড থেকে অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি ফের দুধেবুধে মাঠের হেলিপ্যাডের দিকে ফিরে যান এবং কর্মসূচি বাতিল করে এলাকা ত্যাগ করেন।

কেন তিনি মাঝপথে ফিরে গেলেন, তা নিয়ে দলের অন্দরেই নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে প্রার্থী ভদ্র হেমব্রমের সাফাই, নির্বাচন কমিশনের সময়ের কড়াকড়ির কারণেই এই বিপত্তি। তাঁদের দাবি ছিল,  বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত প্রচারের অনুমতি কিন্তু কমিশন সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের স্বল্পতার কারণেই জাতীয় নেতা কর্মসূচিতে অংশ নেননি।

এদিকে স্থানীয় সূত্রের খবর, দুপুরের প্রচণ্ড রোদে জমায়েত আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি কিছুটা অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রার্থী নিজেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে,চড়া রোদের কারণে ভিড় কম হওয়ার বিষয়টিও অন্যতম কারণ ছিল। ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে জাতীয় স্তরের নেতার এমন ফিরে যাওয়া কেশিয়াড়িতে বিজেপিকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

