West Bengal Assembly Election 2026: সাইলেন্ট কিলারে শেষ নয়, চিন্তা বাড়ছে শুভেন্দুর: নন্দীগ্রামে বিজেপি ছাড়লেন আরও এক হেভিওয়েট

West Bengal Assembly Election 2026: সাইলেন্ট কিলারে শেষ নয়, চিন্তা বাড়ছে শুভেন্দুর: নন্দীগ্রামে বিজেপি ছাড়লেন আরও এক হেভিওয়েট
Nandigram West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রামে ফের ভাঙন বিজেপিতে। বিজেপির বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জেলা সভাপতির হাত ধরে।
কিরণ মান্না: মঙ্গলে তৃণমূলে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই বড় ধাক্কা খায় বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর রাইট হ্যান্ড পবিত্র করের ফুলবদলে আলোড়ন ফেলে দেয় রাজ্য-রাজনীতিতে। নন্দীগ্রামে বিজেপি শিবিরে বড়সড় ধস নামিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসেবে পরিচিত পবিত্র কর। মঙ্গলবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে শামিল হন তিনি। এই দলবদলের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শাসকদলের প্রার্থী তালিকায় নন্দীগ্রাম আসনে পবিত্র করের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
পবিত্র করের দলবদলের রেশ কাটতে না কাটতেই বিজেপিতে ফের বড় ধাক্কা। নন্দীগ্রামে বিজেপির বয়াল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিউলি বেরা কর বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জেলা সভাপতির হাত ধরে। মঙ্গলবার রাতে তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজিত রায়ের উপস্থিতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। শিউলি বেরা কর পবিত্র করের স্ত্রী। তৃণমূলের পবিত্রর নাম ঘোষণার পর সন্ধ্যে থেকে নানা কর্মসূচির পরে জেলা তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতৃত্বরা পবিত্রবাবুর বাড়িতে আসেন আসন্ন নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে। তারপরই তাঁর স্ত্রী তৃণমূলে যোগ দেন।
কে এই পবিত্র কর?
পবিত্র কর কোনো আকাশছোঁয়া নামী ব্যক্তিত্ব নন, বরং মাটির কাছাকাছি থাকা একজন লড়াকু নেতা। নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে যাঁকে চেনা হয় ‘সাইলেন্ট কিলার’ হিসেবে। শান্ত স্বভাব, মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু সংগঠনের কাজে অত্যন্ত ক্ষুরধার— এই হল পবিত্র করের পরিচয়।
তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল তৃণমূলের হাত ধরেই। ২০১৮ সালে তিনি ছিলেন নন্দীগ্রামের বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তবে ২০২০ সালের শেষভাগে, যখন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পবিত্র করও সদলবলে পদ্ম শিবিরে নাম লেখান। ২০২১-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর জয়ের নেপথ্যে যে কজন কারিগরের নাম উঠে আসে, তাঁদের মধ্যে পবিত্র কর অন্যতম।
২০২১-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনে নন্দীগ্রামের লড়াই ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে। সেই সময় বয়াল অঞ্চলে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন পবিত্র কর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবার সেই পবিত্রকেই শুভেন্দুর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বড়সড় ‘মাস্টারস্ট্রোক’ দিল তৃণমূল।
নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলের মতে, একসময়ের ছায়াসঙ্গী পবিত্র কর এবার সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এই কেন্দ্রের লড়াই অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেল। শুভেন্দুর গড় সামলানো কি বিজেপির জন্য আরও কঠিন হয়ে উঠবে? উত্তর দেবে সময়।
