WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই বিজেপিতে ভাঙন! 'দুর্বল হল সংগঠন'... বেকায়দায় গেরুয়া শিবির!

West Bengal Assembly Election BJP Vs TMC: রাজনৈতিক মহলের মতে, সোনারপুরে বিজেপির সংগঠন কার্যত আরও দুর্বল হল এই যোগদানে। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি এই যোগদানকে আমল দিতে নারাজ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 13, 2025, 12:31 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: পাখির চোখ ছাব্বিশের মহারণ। লক্ষ্য বাংলা বিজয়। কিন্তু তার আগেই বেশ বেকায়দায় গেরুয়া শিবির। বিজেপিতে ভাঙন! সোনারপুরে ফের রাজনৈতিক পালাবদল। সোনারপুরে বিজেপিতে ভাঙন। প্রতাপনগর পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য কার্তিক সরদার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। যদিও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে দাবি বিজেপির।

রবিবার রাজপুর রবীন্দ্রভবনে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চেই হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের বিধায়ক লাভলী মৈত্র, ডায়মন্ডহারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাই বারিকসহ তৃণমূলের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও কর্মী। বিধায়ক লাভলী মৈত্র বলেন, “তৃণমূল শক্তিশালী কারণ এই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের পথ দেখান তিনিই।” 

ওদিকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী কার্তিক সরদারের বক্তব্য, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তৃণমূলেই বেশি ভরসা পাচ্ছেন। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি এই যোগদানকে আমল দিতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, “আদর্শে মিল হয়নি, তাই তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গিয়েছেন। বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।” তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সোনারপুরে বিজেপির সংগঠন কার্যত আরও দুর্বল হল এই যোগদানে।

প্রসঙ্গত, ভোটের আগে এই রাজনৈতিক পালাবদল, দলবদলের খেলা নতুন  নয়। একদম নিচু তলার কর্মী থেকে হেভিওয়েট নেতাদের মধ্যেও দেখা যায় এই দলবদলের হিড়িক! বিগত বিভিন্ন নির্বাচনে যার সাক্ষী থেকেছে বাংলার মানুষ। 

