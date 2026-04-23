Modi's Jhalmuri and Shah's Warning Decoded: ঝালমুড়ি থেকে উলটো ঝোলানো, বাংলায় বিজেপির নতুন অস্ত্রের নাম সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার
BJP Psychological Warfare in West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মাঠে আর শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, এবার সরাসরি হুঁশিয়ারির রাজনীতি। কেউ কম যাচ্ছে না। তৃণমূল বলছে, ডিজে বাজবে। আর মোদী-শাহ বলছেন অন্যরকম বদলের কথা। নদীয়ায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি-বার্তা আসলে কার উদ্দেশে?
রজত মণ্ডল: বাংলায় এবার প্রচারের ভাষাটা বদলে গিয়েছে। ভোটের প্রতিশ্রুতি আছে। উন্নয়নের কথা আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি যোগ হয়েছে একটা নতুন সুর। সেটা হুঁশিয়ারির। সেটা হুমকির। আর সেটাই এই মুহূর্তে বাংলার রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত।
বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (Narendra Modi) বললেন, ৪ মে মিষ্টিও বিলি হবে, ঝালমুড়িও বিলি হবে। কথাটা শুনতে হাসির, কিন্তু ভেতরের মানে? ঝাড়গ্রামে প্রচারে গিয়ে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন মোদী। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছিল। বিরোধীরা সেটা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই কটাক্ষকেই পাল্টা হাতিয়ার করলেন মোদী। বললেন, ঝালমুড়ি ম্যায়নে খায়ি, লেকিন ঝাল তৃণমূল কো লগি হ্যায়।
রসিকতা? হ্যাঁ, একটু। কিন্তু শুধু রসিকতা নয়।
এই বাক্যের সঙ্গে জুড়ে দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Amit Shah) কথাগুলো। বীরভূমের বোলপুরে তিনি বলেছেন, যাঁরা সিন্ডিকেটবাজি করছেন, বিজেপি সরকার এলে তাঁদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করা হবে। জলপাইগুড়ির ফালাকাটায় স্পষ্ট বলেছেন, চার মে-র পরে উলটে টাঙিয়ে সোজা করব। কুলটির বরাকরেও একই সুর, চার তারিখের পর উলটে টাঙানো হবে।
একই বক্তব্য, একাধিক মঞ্চে, পরিকল্পিতভাবে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এটাকে বলছেন সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। অর্থাৎ অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ। বার্তাটা স্পষ্ট, ৪ মে-র পর ক্ষমতার পালাবদল হলে হিসেব হবে। কে ভোটে কী করেছেন, কোন বুথে কী ঘটেছে, কোন সিন্ডিকেট কার হয়ে কাজ করেছে, সব মনে রাখা আছে।
এই বার্তা কার জন্য?
এক অর্থে তৃণমূলের (TMC) তৃণমূলস্তরের কর্মী ও সমর্থকদের জন্য। মোড়লরা নয়, যাঁরা মাঠে কাজ করেন তাঁদের জন্য। বার্তাটা হল, ভোটে কারচুপি করলে বা শাসকদলের হয়ে বুথে চাপ দিলে পরিণতি ভালো হবে না।
আর অন্য অর্থে বিজেপি সমর্থকদের জন্যও। যাঁরা ভয়ে ভোট দিতে যাননি বা দ্বিধায় ছিলেন, তাঁদের বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে কেন্দ্র দেখছে, কেন্দ্র জানছে, আর ৪ মে-র পর কেন্দ্র পাশে থাকবে।
বাংলায় ভোট-পরবর্তী হিংসার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে বিজেপি কর্মী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল, মামলা হয়েছিল, জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় হয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই শাহের উলটো ঝোলানোর কথা, মোদীর ঝালমুড়ির রাজনীতি, শুধু বক্তৃতার উপকরণ নয়। এগুলো হিসেবি বার্তা।
প্রশ্ন একটাই থাকে।
৪ মে ফল কী হবে, সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু ফলের আগেই প্রচারের এই ভাষায় বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোথায় দাঁড়াচ্ছে? ঝালমুড়ি হাসির গল্প। উলটো ঝোলানো সরাসরি ভয় দেখানো। দুটো মিলিয়ে একটাই ছবি তৈরি হচ্ছে, বাংলার ভোট এবার শুধু ব্যালটের লড়াই নয়। মনের লড়াইও।
