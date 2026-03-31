West Bengal Assembly Election 2026: চতুর্থ তালিকায় চমক বিজেপির: ১৩ আসনের প্রার্থী কারা? সঙ্গে ময়নাগুড়িতে বড় বদল

West Bengal Assembly Election 2026: চতুর্থ তালিকায় চমক বিজেপির: ১৩ আসনের প্রার্থী কারা? সঙ্গে ময়নাগুড়িতে বড় বদল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নিবার্চনে মঙ্গলবার ১৩ আসনে প্রার্থীর চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। এই তালিকায় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত বাগদা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরকে প্রার্থী করা হয়েছে।
এই তালিকার মাধ্যমে বিজেপি এখন পর্যন্ত মোট ২৮৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল। চতুর্থ তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে বিজেপি ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে বদল এনেছে। একনজরে তালিকা--
সিতাই: আশুতোষ বর্মা
নাটাবাড়ি: গিরিজা শঙ্কর রায়
বাগদা: সোমা ঠাকুর (উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে বাগদা জমজমাট। বৌদি-ননদের লড়াই। ঠাকুরবাড়ির নতুন সদস্য পেলেন টিকিট। সোমা ঠাকুর। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী। লড়বেন তৃণমূলের প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরের বিরুদ্ধে।)
মাগরাহাট পূর্ব: উত্তম কুমার বণিক
ফালতা: দেবাংশু পান্ডা
সোনারপুর উত্তর: দেবাশিস ধর
চৌরঙ্গি: সন্তোষ পাঠক (সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া)
হাওড়া দক্ষিণ: শ্যামল হাতী
পাঁচলা: রঞ্জন কুমার পাল
চাঁদিপুর: পীযূষ কান্তি দাস
গরবেতা: প্রদীপ লোধা
মেমারি: মানব গুহা
বারাবনী: অরিজিত রায়
বদল--
ময়নাগুড়ি: ডালিম রায়। দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের জেরেই ময়নাগুড়িতে বিজেপির প্রার্থী বদল। বিদায়ী বিধায়ক কৌশিক রায়ের নাম দ্বিতীয় তালিকায় ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাদ দেওয়া হল। পরিবর্তে ময়নাগুড়িতে বিজেপির প্রার্থী করা হল ডালিম রায়কে।
ডালিম রায়। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক। বর্তমানে দলের জেলা কমিটির সদস্য।
পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৯৪টি আসনে এবার দুই দফায় ভোট হবে। তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল ভোট হবে। রেজাল্ট আউট ৪ মে।
প্রথম দফা (২৩ এপ্রিল): পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং।
দ্বিতীয় দফা (২৯ এপ্রিল): পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতা।
