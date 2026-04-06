English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বঙ্গ-যুদ্ধে শান বিজেপির: প্রথম দফার জন্য হেভিওয়েট স্টার ক্যাম্পেনার ঘোষণা, কারা আছেন তালিকায়?

West Bengal Assembly Election 2026: বঙ্গ-যুদ্ধে শান বিজেপির: প্রথম দফার জন্য হেভিওয়েট 'স্টার ক্যাম্পেনার' ঘোষণা, কারা আছেন তালিকায়?

BJP Star Campaigners List For West Bengal Election 2026: নির্বাচনের জন্য মোদী-শাহসহ হেভিওয়েট তারকা প্রচারকদের তালিকা জমা দিয়েছে বিজেপি। কে কে আছেন সেই তালিকায়, দেখে নিন একনজরে...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 6, 2026, 10:26 AM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বঙ্গ-যুদ্ধে শান বিজেপির: প্রথম দফার জন্য হেভিওয়েট 'স্টার ক্যাম্পেনার' ঘোষণা, কারা আছেন তালিকায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের দামামা বাজতেই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে রাজ্যের সমস্ত দল। এরই মধ্যে প্রথম দফার ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের 'স্টার ক্যাম্পেনার' বা তারকা প্রচারকদের তালিকা জমা দিল বিজেপি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে পাঠানো এই তালিকায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে দলের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় ও রাজ্য স্তরের নেতারা।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রচারে নামছেন হেভিওয়েটরা
বিজেপির এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও রয়েছেন-- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ও রাজ্য পর্যবেক্ষক নিতিন নবীন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সহ আরও অনেক শীর্ষ নেতা।

ভোটের দিনক্ষণ
আগামী ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল— দুই দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ হবে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মোদীর কড়া হুঁশিয়ারি
রবিবার কোচবিহারে নির্বাচনী জনসভায় হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলকে নিশানায় রেখে চাঁচাছোলা আক্রমণ করেন মোদী। তিনি বলেন, '৪ মে ভোটের ফল বেরোনোর পর তৃণমূলের দুর্নীতির হিসাব হবে। জনগণের সঙ্গে করা প্রতিটি অন্যায়ের সাজা পাবে তারা। আইন নিজের পথে চলবে, কোনো 'গুন্ডা' পার পাবে না।'

প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, ভোটের দিন তৃণমূলের কর্মীরা ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেও কেউ যেন পিছপা না হন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঠেকানো হবে এবং উন্নয়নের জোয়ার আসবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, নারী শক্তি বন্ধন আইনের সুবিধা ২০২৯-এর বদলে দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে আগামী ১৬, ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ৩ কোটি নারীকে 'লাখপতি দিদি' বানিয়েছে। বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের আইন দ্রুত কার্যকর করতে চায় সরকার। যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভালো কাজ করেছে, লোকসভা বা বিধানসভার আসন বিন্যাসের সময় তাদের কোনো ক্ষতি হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানান।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
West Bengal Elections 2026BJPStar CampaignerNarendra ModiAmit Shah
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

