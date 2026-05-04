English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • BJP WINS BENGAL: বাংলায় ব্যাপক পদ্ম চাষ করে ভারতে ১৭ তম মুখ্যমন্ত্রী জুড়ছে বিজেপি, চোখ বুলিয়ে নিন পুরো তালিকায়

BJP chief ministers list 2026: বাংলায় ব্যাপক পদ্ম চাষ করে ভারতে এবার ১৭ নম্বর মুখ্যমন্ত্রী জুড়তে চলেছে বিজেপি। একবার চোখ বুলিয়ে নিন পুরো তালিকায়

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 06:23 PM IST
পদ্ম চাষে ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঐতিহাসিক গেরুয়া ঝড়ে বাংলার ইতিহাসে এই প্রথমবার মসনদে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)। পদ্ম ফুলের অবিশ্বাস্য ভূমিধস বিজয়ে (২০০+) খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত তূণমূল সরকার রাজ্যে ১৫ বছর ক্ষমতায় পূর্ণ করেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালেও বিপুল জয় নিয়ে সরকার গঠন করা টিমএসি অস্তাচলে। অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও বিজেপি পদ্ম ফোটাল। 

বাংলার ঐতিহাসিক জয়ে ভারতে নিজেদের ১৭তম মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে বিজেপি। প্রথমবারের মতো বঙ্গে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পেতে পুরোপুরি প্রস্তুত গেরুয়াবাহিনী। বর্তমানে ভারতে বিজেপির ১৬ জন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন দলের ১৭তম মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) প্রসঙ্গে বলতে গেলে, বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন এই জোটের ২২তম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৮০ সালে দল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা দেশে বিজেপির ৫৮তম মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। 

বিজেপি ও এনডিএ মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা: 

১) অন্ধ্রপ্রদেশ – এন. চন্দ্রবাবু নাইডু  (টিডিপি)

২) অরুণাচল প্রদেশ – পেমা খান্ডু  (বিজেপি)

৩) অসম – হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (বিজেপি)

৪) বিহার – সম্রাট চৌধুরী (বিজেপি)

৫) ছত্তিশগড় – বিষ্ণু দেও সাই (বিজেপি)

৬) দিল্লি – রেখা গুপ্তা (বিজেপি)

৭) গোয়া – প্রমোদ সাওয়ান্ত (বিজেপি)

৮) গুজরাট – ভূপেন্দ্র প্যাটেল (বিজেপি)

৯) হরিয়ানা – নয়াব সিং সাইনি (বিজেপি)

১০) মধ্যপ্রদেশ – মোহন যাদব (বিজেপি)

১১) মহারাষ্ট্র – দেবেন্দ্র ফড়নবিস  (বিজেপি)

১২) মণিপুর – ইউনম খেমচন্দ সিং (বিজেপি)

১৩) মেঘালয় – কনরাড সাংমা (ন্যাশনাল পিপলস পার্টি)

১৪) নাগাল্যান্ড – নেফিউ রিও – (নাগা পিপলস ফ্রন্ট)

১৫) ওড়িশা – মোহন চরণ মাঝি  (বিজেপি)

১৬) পুদুচেরি – এন. রঙ্গাস্বামী (অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস)

১৭) রাজস্থান – ভজনলাল শর্মা  (বিজেপি)

১৮) সিকিম – প্রেম সিং তামাং (সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা)

১৯) ত্রিপুরা – মানিক সাহা (বিজেপি)

২০) উত্তরপ্রদেশ – যোগী আদিত্যনাথ (বিজেপি)

 

বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, সমীক ভট্টাচার্য, অগ্নিমিত্রা পল, দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। তবে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করে নেবে যে, কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।   

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

