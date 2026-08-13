/নিচু তলার সংগঠনে জরুরি শৃঙ্খলা, ২২ থেকে ৩০ জেলায় জেলায় বিজেপির বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

মৌমিতা চক্রবর্তী: পার্টি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া বিজেপি। জেলায় সাংগঠনিক পরিবর্তনের আগে নিচু তলার সংগঠনে শৃঙ্খলা আনতে কড়া সিদ্ধান্ত। তোলাবাজি রুখতে, দলের শৃঙ্খলার পাঠ পড়াতে এবার বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। আগামী ২২ থেকে ৩০ অগাস্ট জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে রাজ্য বিজেপি। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের যারা বক্তা থাকবেন তাদের প্রশিক্ষণ হবে ১৬ অগাস্ট। ১৬ অগাস্টের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শিবপ্রকাশ ও সুনীল বনসল।
প্রসঙ্গত, কদিন আগেই জানা গিয়েছে যে, 'ভালো তৃণমূল', 'খারাপ তৃণমূল' বাছাই আর নয়, এবার সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলতে চায় বিজেপি। দলের নেতৃত্বে সঠিক ব্যক্তিকে রেখে ঝাড়াই-বাছাই ছাড়াই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলে ঢোকার পথ প্রশস্ত করতে চায় কেন্দ্রীয় বিজেপি। তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কদের পরে এবার নিচুতলার জনপ্রতিনিধিদেরও স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বিজেপি। পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল নেতাদের দলে সামিল করতে চায় বিজেপি।
রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতার কথায়, "ভালো তৃণমূল বা খারাপ তৃণমূল কথার কথা। আমরা বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাই। এই কাজে সকলকে প্রয়োজন।" কিন্তু দলে বিরোধ দেখা দিলে কী করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই কেন্দ্রীয় নেতা জানান, "সাময়িক অসন্তোষ থাকবে। তবে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির মিশন রয়েছে। সেই মিশনে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের নীতি নয়।"
তবে এরজন্য কি দলে ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে? যে প্রশ্নের উত্তরে ওই কেন্দ্রীয় নেতার জবাব ছিল, "যে কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে প্রতি বছর জনসমর্থন অল্প অল্প করে হারাতে থাকে। অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলের উচিত, সমপরিমাণ বা তার বেশি জনসমর্থন আদায় করে চলা। যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারেননি। বিজেপি একই ভুল করবে না।"
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