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নিচু তলার সংগঠনে জরুরি শৃঙ্খলা, ২২ থেকে ৩০ জেলায় জেলায় বিজেপির বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

BJP Camp: এই প্রশিক্ষণ শিবিরের যারা বক্তা থাকবেন তাদের প্রশিক্ষণ হবে ১৬ অগাস্ট। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শিবপ্রকাশ ও সুনীল বনসল।

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Aug 13, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:50 PM IST
নিচু তলার সংগঠনে জরুরি শৃঙ্খলা, ২২ থেকে ৩০ জেলায় জেলায় বিজেপির বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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