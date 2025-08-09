Matua Thakurbari: নাগরিকত্বের আবেদন করতে ঠাকুরবাড়িতে ভিড় মতুয়াদের, তৃণমূলকে নিশানা শান্তনুর
মনোজ মণ্ডল: সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট তার আগে সিএএ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তারমধ্যেই মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমার একাধিক এলাকায় ক্যাম্প করে নাগরিকত্বের ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছেন বিজেপি নেতারা৷ সেই আবহেই এবার ঠাকুরবাড়িতে নাগরিকত্বের ফর্ম ফিলাপ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ।
এদিকে, দিন কয়েক ধরেই ঠাকুরবাড়িতে চলছে সিএএ ক্যাম্প ৷ মঙ্গলবার ঠাকুরবাড়ি নাথমন্দিরে এই সিএএ এর প্রশিক্ষণ শিবিরে নদীয়া,হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাওড়া সহ একাধিক এলাকা থেকে বহু ব্যক্তিকে শিবিরে যোগদান করতে দেখা গেল ৷ পাশাপাশি ঠাকুরবাড়িতে ফর্ম ফিলাপ করতে বহু মানুষের ভিড় চোখে পড়ল ৷
শিবির নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন বহু মানুষ এই শিবিরে এসে যোগদান করেছে, কিভাবে মানুষকে ফর্ম ফিলাপ করাতে হবে কি কি নথিপত্র দরকার তা জেনে যাচ্ছেন ৷
শান্তনু বাবু আরো বলেন প্রায় দশ হাজারের বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই সিএএ এর ফরম ফিলাপ করেছে ৷ শতাধিক মানুষ ইতিমধ্যেই নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছে ৷
শান্তনু বলেন তৃণমূল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এর বিষয়ে ভীতি তৈরি করছে ৷ ফর্ম ফিলাপ করলে কেউ বেনাগরিক হয়ে যাবে না ৷
