/Shantinikatan Sonajhuri Haat: শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে তৃণমূল নেতার পার্কিংয়ের ব্যবসা চলছিল রমরমিয়ে, লোকজন নিয়ে গিয়ে তুলে দিল বিজেপি

Shantinikatan Sonajhuri Haat: শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট। সারা বছর হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে
প্রসেনজিত্ মালাকার: শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরিতে তৃণমূল নেতার বেআইনি পার্কিং বন্ধ করে দিল বিজেপি। প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত তৃণমূল নেতা নিমাই দাস একটি পার্কিং চালাত। এই পার্কিংয়ের কোন বৈধ অনুমতি নেই বলে অভিযোগ। এমনকি, ওই পার্কিং থেকে কোন রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে না৷ এছাড়াও, ওই পার্কিংয়ের একাংশের জমি দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তাই এদিন বিজেপি নেতারা গিয়ে সেই পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল৷
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় ও বোলপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতা অরুণ দাস বলেন, "বেআইনিভাবে এখানে দিনের পর দিন পার্কিং চালাচ্ছিল৷ কোন কাগজপত্র নেই। আমরা জানতে চাইলাম বৈধতা আছে কিনা। কিছুই দেখাতে পারেনি৷ আমরা বন্ধ করে দিলাম এই পার্কিং। এখানে থেকে অন্যায় ভাবে রোজগার করেছে প্রচুর। অনেক হল, আর নয়৷ কোন বেআইনি কাজ চলবে না৷ এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার।"
শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট। সারা বছর হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। আর বহু চারচাকা গাড়ি আসে৷ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় গাড়ি পার্কিং জোন করেছিল নিমাই দাস নামে এক তৃণমূল নেতা৷ তিনি রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু, অভিযোগ এই পার্কিংয়ের কোন বৈধ ছাড় পত্র নেই। অর্থাৎ,সরকারের কোন দপ্তরের কাছ এই পার্কিংয়ের নাম নথিভুক্ত নেই৷ শুধু তাই নয়, এখানে চারচাকা গাড়ি রাখতে মাথাপিছু ১০০ টাকা দিতে হত৷ দিনে কমপক্ষে ৫০০ গাড়ি এই পার্কিং জোনে থাকতো৷ শনি ও রবিবার গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়তো। শুধু পর্যটকদের গাড়ি নয়, সোনাঝুরি হাটে আগত ব্যবসায়ীদের গাড়িও এখানে পার্ক করা হত৷ তাদের থেকেও একই অঙ্ক ধার্য ছিল৷ আর এই বিপুল পরিমাণ টাকার সিকি ভাগ রাজস্বও সরকারের কোন দপ্তরের কোষাগারে জমা পড়ত না৷ সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে দিনের পর দিন পার্কিং চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন এই তৃণমূল নেতা৷
এদিন,বিজেপি নেতা-কর্মীরা গিয়ে সেই পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন৷ তাদের দাবি, অবৈধ ভাবে পার্কিং করে মানুষের থেকে লুট চলবে না৷ এই পার্কিংয়ের কোন বৈধ ছাড়পত্র নেই৷ এছাড়া, যে স্থানে পার্কিং করা হয়েছে সেই জমির বেশ কিছু অংশ দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। দখল হয়ে যাওয়া জমির মালিকেরাও এদিন বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে এসেছিলেন৷ সোনাঝুরির রাস্তায় বসানো নো-পার্কিংয়ের বোর্ডও ছুড়ে ফেলে দেয় বিজেপির লোকজন৷
যদিও, এই প্রসঙ্গে পার্কিং মালিক তৃণমূল নেতা নিমাই দাস বলেন, "এই জমি আমার। সব কাগজপত্র আমার কাছে আছে৷ আমি আমার জমিতে ট্রেড লাইসেন্স করে পার্কিং চালাচ্ছিলাম৷ এবার পার্টির ছেলেরা এসে সেটা বন্ধ করে দিল৷ আমি বন্ধ রাখবো পার্কিং৷ প্রশাসন কাগজপত্র দেখতে চাইলে দেখাব।"
উল্লেখ্য, যদিও বন দপ্তরের জায়গায় কোন ব্যবসায়ী হাট বসতে পারে না৷ এই হাট 'বেআইনি'। এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই আবহেই এবার সোনাঝুরিতে তৃণমূল নেতা বেআইনি পার্কিং বন্ধ করে দিল৷
