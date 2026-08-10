/জমি-বাড়ি দখল করে রেখেছেন বিধায়ক রেখা পাত্র! সমাধানের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিজেপি সমর্থক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধায়ক রেখা পাত্রের বিরুদ্ধেই বাড়ি দখলের অভিযোগ। অভিযোগ জানাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে ছুটে এলেন ভুক্তভোগী স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ। নিজেকে 'বিজেপি সমর্থক' বলে দাবি করে কেশবানন্দ মহারাজের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের সময় ভোটের কাজের জন্য হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালিতে তাঁর 'কেশবানন্দ প্যালেসে'র ১২টি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন রেখা পাত্র। এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ২ মাসের ভাড়া দিয়েছেন। তারপর থেকে আর কোনও ভাড়া দেননি। এদিকে বাড়িও ছাড়ছেন না।
কেশবানন্দ মহারাজ বলেন, "রেখা পাত্র আমার জমিটাকে দখল করে রেখেছেন। বাড়িটাকেও দখল করে রেখেছেন। চার বিঘে জমির উপর তিনতলা বাড়ি- কেশবানন্দ প্যালেস। ভোটের দেড় মাস আগে থেকে, মার্চ মাস থেকে রেখা পাত্র ওই বাড়িতেই আছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীও ওই বাড়িতেই ছিল। আমি বিজেপির সমর্থক, তাই ওনাকে বাড়িটা দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম দু'মাস, মার্চ-এপ্রিল ভাড়া দেওয়ার পর, ৩ মাস হয়ে গেল আর কোনও ভাড়া দেননি। বাড়িটা ১ কোটি ২৫ লাখ টাকায় কেনার কথা ছিল, কিন্তু সেটাও কিনছেন না। ভাড়াও দিচ্ছেন না। উলটে দুর্ব্যবহার করছেন। তাই সমাধানের আশায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এসেছি।"
প্রসঙ্গত, জমি-বাড়ি জবরদখলমুক্ত করার আশায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে ছুটে আসেন এরকম আরও অনেকেই। রেজিনগর বিধানসভার বাসিন্দা শেখ আহমেদ হোসেন অভিযোগ করেন, বেলডাঙা থানার পাশে এমপি রোডে তাঁর মশলার কারখানা ছিল। কিন্তু তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক হাসানুজ্জামান এবং তাঁর দাদা প্রায় ৫ লাখ টাকা কাটমানি চান। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন এই বিষয়ে। ওদিকে হাতিবাগানে রঙ্গনা থিয়েটার দখলের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওম সাই কনস্ট্রাকশন ২০২৩ সালে দখল করে নেয়। হাওড়ার শিবপুরের চ্যাটার্জিহাট এলাকার বাসিন্দা জয়ন্তী ধারা অভিযোগ করেন, তাঁর জমি জোর করে দখল করে রেখেছেন প্রাক্তন আইপিএস মন্ত্রী বিধায়ক হুমায়ুন কবির। বারবার বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন।
ষাটোর্ধ তনুশ্রী দাস, পেশায় প্রাইভেট টিচার। ২০১৭ সালে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে লেকটাউনে একটি ফ্ল্যাট বুক করে ছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাট মেলেনি। পুলিসের কাছে বারবার গেলেও কোন অভিযোগ নেওয়া হয়নি। সিঁথির বাসিন্দা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, বাড়ি সারানোর জন্য ২০২৩ সালে প্রোমোটারকে দিয়েছিলেন। ২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও টাকা দেয়নি। বিনিময়ে ফের টাকা চেয়ে পাঠানো হয়। মালদার বাসিন্দা সুচিত্রা সরকার অভিযোগ করেন, তৃণমূলের অপূর্ব মন্ডল নামে এক ব্যক্তি তাঁর জমি-বাড়ি জোর করে দখল করে নিয়েছে। ফলে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাহায্যপ্রার্থী তিনিও।
রথীন চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন, প্রোমোটারকে টাকা দিয়েও দোকান না পাওয়ার। শ্যামনগর এলাকায় ২টো দোকান কিনেছিলেন ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রমোটার কালাচাঁদ মুখার্জি ওরফে বাপির কাছ থেকে ২০২১ সালে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দোকান পাননি। উলটে দোকান চাইলে ভয় দেখানো হচ্ছে, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়েও ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। সবার সব অভিযোগ শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। আশা দিয়েছেন সমস্ত বিষয়েরই ব্যবস্থা নেবেন বলে।
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