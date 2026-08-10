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জমি-বাড়ি দখল করে রেখেছেন বিধায়ক রেখা পাত্র! সমাধানের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিজেপি সমর্থক

Rekha Patra: "রেখা পাত্র আমার জমিটাকে দখল করে রেখেছেন। বাড়িটাকেও দখল করে রেখেছেন... ভাড়াও দিচ্ছেন না। উলটে দুর্ব্যবহার করছেন। তাই সমাধানের আশায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এসেছি।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:34 PM IST
জমি-বাড়ি দখল করে রেখেছেন বিধায়ক রেখা পাত্র! সমাধানের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিজেপি সমর্থক

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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