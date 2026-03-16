BJP protest against candidate selection: প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব': বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর, আগুন
BJP protest against candidate selection: আলিপুরদুয়ারে প্রার্থী বদলের তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি সমর্থকদের একাংশ।
তপন দেব: গতবার পদ্ম প্রতীকে যিনি জিতেছিলেন, তিনি এখন তৃণমূলে। এবার দল যাঁকে প্রার্থী করেছে, তাঁকে আবার নাপসন্দ। বিজেপি জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালেন সমর্থকদের একাংশ। ভাঙা হল সিসিটিভি ক্য়ামেরা, জ্বলল আগুন। তুমুল অশান্তি আলিপুরদুয়ারে।
একুশের বিধানসভা ভোটে আলিপুরদুয়ারে জিতেছিল বিজেপি। তৃণমূলের সৌরভ চক্রবর্তীকে হারিয়ে বিধায়ক হন সুমন কাঞ্জিলাল। এরপর দলবদল করে সুমন চলে যান তৃণমূলে। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিকে দুয়ারে ছাব্বিশ। গতকাল রবিবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপিই। কবে? আজ, সোমবার। তবে ২৯৪ নয়, আপাতত রাজ্যের ১৪৪ আসনে প্রার্থীদের নাম জানিয়েছে গেরুয়াশিবির। কিন্তু তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই আলিপুরদুয়ারে দলের প্রার্থীকে নিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ।
আলিপুরদুয়ারে এবার বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস। দলের সমর্থদের একাংশের অভিযোগ, টাকা বিনিময়ে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। সংগঠনের থেকে প্রার্থী বাছাইয়ের দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিন সন্ধ্য়ায় আলিপুরদুয়ারে দলের জেলা পার্টি অফিসের সামনে জমায়েত করেন বিক্ষুদ্ধ সমর্থকরা। চলে ব্য়াপক ভাঙচুর। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি দলের জেলা নেতৃত্ব।
ছাব্বিশে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় একের এক চমক। জল্পনা চলছিলই। স্রেফ নন নন্দীগ্রাম নয়, ভবানীপুর থেকে লড়বেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০১৬ সালে খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন তিনি। এরপর দিলীপ সাংসদ হওয়ার পর, উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে জেতেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ। একুশেই খড়গপুরের বিধায়ক হন তিনিই। কিন্তু ছাব্বিশে আর টিকিট পেলেন না হিরণ। খড়গপুরে ফের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।
নন্দীগ্রাম ও খড়গপুরে বিশেষ নজর
নন্দীগ্রাম – শুভেন্দু অধিকারী
খড়গপুর সদর – দিলীপ ঘোষ
প্রথম তালিকায় কিছু উল্লেখযোগ্য নাম
আসানসোল দক্ষিণ – অগ্নিমিত্রা পাল
শিবপুর– রুদ্রনীল ঘোষ
বরানগর– সজল ঘোষ
নৈহাটি– সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়
দেগঙ্গা– তরুণ কান্তি ঘোষ
বহরমপুর– সুব্রত মৈত্র
উত্তরবঙ্গে বিজেপি প্রার্থী
কোচবিহার উত্তর (SC) – সুকুমার রায়
শীতলকুচি (SC)– সাবিত্রী বর্মন
দিনহাটা– অজয় রায়
তুফানগঞ্জ – মালতি রাভা রায়
কুমারগ্রাম (ST)– মনোজ কুমার ওরাঁও
কালচিনি (ST)– বিশাল লামা
নজরে জঙ্গলমহল
বিনপুর (ST) – ড.প্রণত টুডু
বান্দোয়ান (ST) – লাবসেন বাস্কে
বলরামপুর – জলধর মাহাতো
মানবাজার (ST) – ময়না মুর্মু
