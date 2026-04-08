English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Nandigram: নন্দীগ্রামে ভয়ংকর খেলা, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারীই

Nandigram: নন্দীগ্রামে লড়াই আরও তীব্র করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন। শুভেন্দু অধিকারীর একদা ঘনিষ্ঠ নেতা পবিত্র করকে প্রার্থী করেছে শাসকদল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 8, 2026, 03:38 PM IST
কিরণ মান্না: ভোটের ময়দানে বরাবরের মতোই এবার হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করছেন এক সময়ের শুভেন্দুর ডানহাত পবিত্র কর। ২০২৬-এর এই  বিধানসভা নির্বাচনেও এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ একেবারে তুঙ্গে। এরই মধ্যে নন্দীগ্রামে প্রার্থী ‘দুই শুভেন্দু অধিকারী’। এ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে।

Add Zee News as a Preferred Source

একদিকে বিজেপির প্রার্থী, প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন আর এক শুভেন্দু অধিকারী, যিনি কলকাতার গড়ফা থানার কালীতলা লেনের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম দুলাল চন্দ্র অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রাজনীতিতে একেবারেই অপরিচিত মুখ। একই নাম হওয়ায় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে,সমনামী প্রার্থীকে সামনে রেখে বিজেপির ভোটে প্রভাব ফেলা বা থাবা বসানোই হতে পারে এর লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্য কার হতে পারে! এ নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি,সাধারণ মানুষ সচেতন,তাই এই ধরনের কৌশল বিশেষ প্রভাব ফেলবে না।

আরও পড়ুন-১.২ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩২ লক্ষ নাম উঠেছে , আবার বিচার চাইব, মনোনয়ন দিয়ে সরব মমতা

আরও পড়ুন-'ফুটফুটে ফর্সা এমপি...ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন', সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর আক্রমণ দিলীপের

অন্যদিকে, নন্দীগ্রামে লড়াই আরও তীব্র করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন। শুভেন্দু অধিকারীর একদা ঘনিষ্ঠ নেতা পবিত্র করকে প্রার্থী করেছে শাসকদল। উল্লেখ্য, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে দলে নিয়ে প্রার্থী করা হয়, যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এনিয়ে পবিত্র কর বলেন, দেখলাম ওই নামে একজন প্রার্থী হয়েছেন। যে কেউ, যে কেনাও জায়গায় প্রার্থী হতে পারে।  

জমি আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত নন্দীগ্রাম এমনিতেই রাজ্যের অন্যতম স্পর্শকাতর কেন্দ্র। ২০২১-এর মতোই এবারও এই কেন্দ্রের দিকে নজর রয়েছে গোটা রাজ্যের। তার ওপর ‘দুই শুভেন্দু’ ইস্যু এবং প্রাক্তন ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে লড়াই—সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের নির্বাচন যে এবারও চরম উত্তেজনাপূর্ণ ও হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Suvendu AdhikariNandigram Candidate Suvendu AdhikariWB Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

LPG Crisis: রুদ্ধশ্বাস এই জ্বালানিসংকটে গ্যাস নিয়ে ভয়ংকর কালোবাজারি? ৫১৮ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত
.

পরবর্তী খবর

Ambarish Bhattacharya on Rahul Death: 'রাতে ঘুমোতে পারছি না', রাহুলের মৃত্যুতে বড়...