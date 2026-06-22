Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /এক লাফে ১ কোটি! বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

এক লাফে ১ কোটি! বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

West Bengal Budget 2026:  বাংলায় প্রথম বাজেটে 'কল্পতরু' বিজেপি সরকার।   শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহিলা ক্ষমতায়ণে যেমন ঢালাও ঘোষণা,  তেমনই প্রাপ্তি-যোগ বিধায়কদেরও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 22, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:33 PM IST
এক লাফে ১ কোটি! বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর
Image Credit: বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এক লাফে ১ কোটি! বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর
West Bengal Budget 202614 min ago
2
LPG Gas Alert15 min ago
3
West Bengal Budget 202622 min ago
4
West Bengal Budget 202634 min ago
5
West Bengal Budget 202647 min ago