/এক লাফে ১ কোটি! বাজেটে বিধায়কের জন্য় বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় প্রথম বাজেটে 'কল্পতরু' বিজেপি সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহিলা ক্ষমতায়ণে ঢালাও ঘোষণা। বাড়ানো হল বিধায়কদের তহবিলে অর্থের পরিমাণও। বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের ঘোষণা, বিধায়কদের তহবিলের টাকা পরিমাণ ৭০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করা হবে ১ কোটি।
নিজের নিজের এলাকায় উন্নয়নমূলক ও জরুরি কাজের জন্য বিধায়ক একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকে। সেই টাকা দিয়ে নিজের এলাকায় প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারেন বিধায়ক। সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এতদিন বিধায়কদের সেই তহবিলে টাকা পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা। এবার যা বেড়ে হল ১ কোটি। এদিন বাজেটে একাধিক প্রস্তাব দিয়েছে অর্থমন্ত্রী। যেমন, বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন বৃদ্ধি, বিশেষ খাদ্য প্য়াকেজ, স্পেশাল প্যাকেজ।
সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী
রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করল বিজেপি সরকার। বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাবও দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এতদিন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলারা মাসে ১ হাজার টাকা করে পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পেতেন। এবার থেকে এটা ৫০০ টাকা করে বেড়ে তাঁরা ১৫০০ টাকা করে পা
খাদ্য প্য়াকেজ
তিনটি আর্থিকভাবে দুর্বল আদিবাসী শ্রেণি-- লোধা শবর, টোকো এবং বিরহল-- এই তিন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য সুষম খাদ্য বিতরণের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হল বাজেটে। এই স্কিমে প্রতি পরিবারকে চাল, ডাল, চিনি, তেল-সহ এই বিশেষ খাদ্য প্য়াকেজ দেওয়া হবে প্রতি সপ্তাহে।
স্পেশাল প্যাকেজ
বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। সেই সঙ্গে আছে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সামাজিক প্রকল্প এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের অংশ বাবদ খরচ। এত কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। এর মধ্য়ে আছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহল উভয়ই।
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