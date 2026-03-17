West Bengal Assembly Election 2026: এলাকার কোনও কাজ করেনি, দেখাই যায় না: প্রার্থী দেখেই ভোটের আগে হারার আতঙ্কে বিক্ষোভে বিজেপিকর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026: এলাকার কোনও কাজ করেনি, দেখাই যায় না: প্রার্থী দেখেই ভোটের আগে হারার আতঙ্কে বিক্ষোভে বিজেপিকর্মীরা
West Bengal Assembly Election 2026 Chhatna: দলের একাংশের অভিযোগ, সত্যনারায়ণ মুখার্জি প্রার্থী থাকলে ছাতনা বিধানসভা সিট হাতছাড়া হবে। সত্যনারায়ণ মুখার্জির পরিবর্তে অন্য কেউ বিজেপির প্রার্থী হলে ছাতনা বিধানসভা বিজেপির হাতে থাকবে, এমনই দাবি তুলে বিজেপির পতাকা হাতে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলেন বিক্ষোভকারীরা।
মৃত্যুঞ্জয় দাস: প্রার্থী না-পসন্দ, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ বিজেপি-র একাংশের (BJP)। গতকালই বিজেপি প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তালিকায় ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্রের (Chhatna Assembly Constitution) বিজেপি প্রার্থী দ্বিতীয়বারের জন্য সত্যনারায়ণ মুখার্জির উপরে আস্থা ও ভরসা রেখেছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের টিকিট পেয়ে ফের ভোটের ময়দানে বিজেপি প্রার্থী সত্যনারায়ণ মুখার্জি। আর তার জেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি পার্টিকর্মীরা (bjp workers agitated)।
বিজেপি-র বিরুদ্ধে বিজেপি
এদিকে, প্রার্থী ঘোষণার দিন সকালেই ছাতনা এলাকায় চতুর্দিকে পোস্টার। বহিরাগত নয়, ছাতনা বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী চাই ভূমিপুত্র। সত্যনারায়ণ মুখার্জি দূর হটাও-- এই পোস্টারও পাওয়া যায়। পোস্টারকে ঘিরে শুরু হয় শাসক-বিরোধী তরজা। পোস্টার-বিতর্কের পরই মঙ্গলবার সকালে প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে দেখা গেল বিজেপির একাংশকে। বাঁকুড়ার ছাতনা বিধানসভার দুবরাজপুর মোড়ে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে পোস্টার নিয়ে বিজেপি প্রার্থী সত্যনারায়ণ মুখার্জির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা গেল বিজেপির একাংশকেই।
'পাঁচ বছরে এলাকায় দেখা যায়নি'!
পাঁচ বছরে এলাকায় দেখা যায়নি, পাঁচ বছরে উনি কোনও কাজও করেননি-- এই অভিযোগ সামনে রেখে বিজেপির একাংশ দলীয় পতাকা নিয়েই দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয় বিজেপি প্রার্থী সত্যনারায়ণ মুখার্জি। ভোটে জয়লাভের পর থেকেই এলাকায় তেমনভাবে দেখা যায়নি বিধায়ক সত্যনারায়ণকে। নিজের তহবিলের টাকার খরচও উনি ঠিক করতে পারেননি-- এমন তথ্য সামনে আসছে।
'হাতছাড়া হবে সিট'
দলের কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, ছাতনা বিধানসভার সিট হাতছাড়া হবে সত্যনারায়ণ মুখার্জি প্রার্থী থাকলে। সত্যনারায়ণ মুখার্জির পরিবর্তে অন্য কেউ বিজেপির প্রার্থী হলে ছাতনা বিধানসভা বিজেপির হাতে থাকবে, এমন দাবি তুলে বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলেন বিক্ষোভকারীরা।
গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব?
এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ, ছাতনায় বিজেপির যে প্রার্থীই দাঁড়ান না কেন, ছাতনা এবার তৃণমূলের দখলেই থাকবে, পাল্টা দাবি তৃণমূলের। প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026) যত এগিয়ে আসছে, ততই গরম হচ্ছে রাজ্যের হাওয়া। গতকালই প্রকাশিত হয়েছে বাম প্রার্থীতালিকা, এসইউসিআই-এর প্রার্থীতালিকা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিজেপির আংশিক প্রার্থীতালিকা। আজ, মঙ্গলবার প্রকাশিত হতে চলেছে তৃণমূলের।
