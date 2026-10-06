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'রেজিনগরেও বিজেপি জিতবে,সংখ্যালঘুরা কারখানা চান; বাববি মসজিদ নয়': শমীক

Samik Bhattacharya: রেজিনগরের উপ নির্বাচন নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, রেজিনগরে বিজেপি জিতবে, অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চাইছেন না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 06, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:35 PM IST
'রেজিনগরেও বিজেপি জিতবে,সংখ্যালঘুরা কারখানা চান; বাববি মসজিদ নয়': শমীক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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