'রেজিনগরেও বিজেপি জিতবে,সংখ্যালঘুরা কারখানা চান; বাববি মসজিদ নয়': শমীক

প্রদ্যুত্ দাস: সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি জিততে পারে একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। কিন্তু আমি বলছি রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি অত্যন্ত সুবিধাজনক মার্জিনে জিতবে। আর নন্দীগ্রামে আগের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি জিতবে। জলপাইগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে একথা বললেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
রাজ্যে বিজেপির সভাপতি বলেন, ভালো লাগুক না লাগুক আমাদের সঙ্গেই থাকুন। নরেন্দ্র মোদী কোনও বিভাজন করেন না। কোভিডকালে ৮০ কোটি মানুষকে জাতপাত,ধর্ম না দেখেই বিনামূল্যে রেশন দিয়েছিলেন। অযথা দেশে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টিকারীদের কথায় কান দেবেন না।
মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়িতে পৌঁছন শমীক ভট্টাচার্য। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রোডে অবস্থিত জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শ্যামল রায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মূলত দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতেই এই সফর বলে জানা গিয়েছে জেলা বিজেপি সূত্রে। কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।
রেজিনগরের উপ নির্বাচন নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, রেজিনগরে বিজেপি জিতবে, অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। কিন্তু রেজিনগরের সংখ্যালঘুরাও বলছেন তারা কারখানা চান। বাবরি মসজিদ চান না।
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