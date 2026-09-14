/রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে বেসামাল বিরোধীরা: সমবায় সমিতির ভোটে ১০ আসনই বিজেপির দখলে, দাঁড়াতেই পারল না কেউ

প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের পাড়ুইয়ে সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। কসবা সমবায় সমিতির নির্বাচনে মোট ১০টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল বিজেপি। তবে এই জয়ের পরেই বিজেপির এক শীর্ষ নেতার ‘পঞ্চায়েত দখল’-এর প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি এবং বিরোধীদের তোলা ভয় দেখানোর অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতির পুরনো ‘দখলদারির সংস্কৃতি’ ফের সামনে চলে এসেছে। বিরোধীদের প্রশ্ন, শাসকদল তৃণমূলের চেনা পথেই কি এবার পা বাড়াচ্ছে বিজেপি?
১০টি আসনেই বিনা লড়াইয়ে জয়
পাড়ুই এলাকার কসবা সমবায় সমিতির নির্বাচন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১০টি আসনের কোনোটিতেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে কোনো ভোটগ্রহণ ছাড়াই সবকটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই ফলাফলের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত হন বিজেপি নেতা শম্ভুনাথ রায় এবং নানুরের বিজেপি নেতা খোকন দাস। দলীয় কর্মীরা আবির খেলায় মেতে ওঠেন এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে একটি বিশাল বিজয় মিছিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে।
রাজনৈতিক বিতর্ক
তবে নিছক জয়ের চেয়েও রাজনৈতিক মহলে বেশি আলোড়ন ফেলেছে বিজয় মিছিল শেষে বিজেপি নেতা শম্ভুনাথ রায়ের মন্তব্য। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক সুরে তিনি বলেন, বিরোধীদের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করার কোনও সাহস ছিল না। একইসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'এই তো কেবল শুরু! এর পর ধীরে ধীরে আমরা সমস্ত পঞ্চায়েত দখল করব।'
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন দলীয় নেতার মুখে প্রকাশ্যে ‘দখল’ শব্দটি অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। অতীতে পঞ্চায়েত ও সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা এবং বিরোধীদের মাঠছাড়া করার যে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উঠত, বিজেপির এই অবস্থান কার্যত সেই একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকদের অভিমত।
বিজেপির বিরুদ্ধে বাম শিবিরের কারচুপির অভিযোগ
বিজেপির এই জয়কে কোনওভাবেই সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মানতে নারাজ বামেরা। সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সমগ্র প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ছিল। তাঁদের অভিযোগ, সমবায় নির্বাচনের নির্দিষ্ট নোটিফিকেশন সাধারণ মানুষের নজরে আনা হয়নি এবং সম্পূর্ণ গোপনে প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। বিরোধীদের মনোনয়ন দিতে বাধা দেওয়া ও ভয়ভীতি দেখিয়ে সরিয়ে রাখার অভিযোগও তুলেছে বাম নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, শাসক তৃণমূল বিরোধীদের যেভাবে কোণঠাসা করার রাজনীতি করত, বিজেপিও এখন ঠিক সেই একই ‘মডেল’ অনুসরণ করছে।
সব মিলিয়ে, কসবা সমবায়ে বিজেপির এই জয় যেমন দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করেছে, তেমনই ‘বিনা লড়াইয়ে জয়’ এবং ‘পঞ্চায়েত দখল’-এর হুমকি পাড়ুইয়ের রাজনৈতিক উত্তাপকে নতুন করে উসকে দিল।
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