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রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে বেসামাল বিরোধীরা: সমবায় সমিতির ভোটে ১০ আসনই বিজেপির দখলে, দাঁড়াতেই পারল না কেউ

BJP win in Birbhum Cooperative Election: রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন দলীয় নেতার মুখে প্রকাশ্যে ‘দখল’ শব্দটি অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। অতীতে পঞ্চায়েত ও সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা এবং বিরোধীদের মাঠছাড়া করার যে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উঠত, বিজেপির এই অবস্থান কার্যত সেই একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:23 PM IST
রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে বেসামাল বিরোধীরা: সমবায় সমিতির ভোটে ১০ আসনই বিজেপির দখলে, দাঁড়াতেই পারল না কেউ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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