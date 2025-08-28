English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cooperative Bank Election: সমবায় ভোটে গেরুয়া-ঝড়, তৃণমূলকে হারিয়ে শুভেন্দু বললেন...

Cooperative Bank Election:  পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের পূর্ব রাধাপুর সমবায় সমিতিতে নয়ে ৯ বিজেপি। খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 28, 2025, 11:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভেন্দুর গড়ে এবার সমবায় নির্বাচনে পদ্ম ঝড়! পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের পূর্ব রাধাপুর সমবায় সমিতিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল। 

পূর্ব মেদিনীপুরে ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে। সেই বিধানসভা কেন্দ্রেই এবার সমবায় নির্বাচনেও ধরাশায়ী তৃণমূল।  পূর্ব রাধাপুর সমবায় সমিতিতে আসনসংখ্যা ৯। ৯টিতেই জিতেছে বিজেপি। শূন্য হাতে ফিরতে হল তৃণমূলকে। সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা মধ্যে চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। ভোট দেন হাজার ভোটার। সন্ধ্য়ায় ফল বেরোতে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাষ্ট্রবাদী আজ চোরেদের অর্থাত্‍ তৃণমূল কংগ্রেস, যারা চোর হিসেবে স্বীকৃত, তাদের পরাজিত করেছে। আমরা গত কয়েক মাসে ৫২ সমবায় সমিতিতে চোরদের হারালাম। সবগুলিতেই এগারোর আগে সিপিএম ছিল, পঁচিশের আগে তৃণমূল ছিল। 'এটা গুরুত্বপূর্ণ সিগন্য়াল। সিগন্যালটি পরিষ্কার, মানুষ কী চাইছে। রাধাপুরের সমস্ত মানুষকে অভিনন্দন জানাই। ৫২তম জয় হল'। এর আগে, নন্দীগ্রামের মের  কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে  ১২ আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জিতেছিলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরাই। একটি আসনও দখল করতে পারেনি তৃণমূল। 

East MidnaporeCooperative Bank ElectionBJP
