Zee News Bengali
Cooperative Bank Election in Nandigram: নন্দীগ্রামে গেরুয়া ঝড়! সমবায় নির্বাচনে এবার... বড় সাফল্য...

Cooperative Bank Election in Nandigram: নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ধরাশায়ী তৃণমূল। ১২ টি আসনে জিতল বিডেপি। খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 31, 2025, 10:22 PM IST
Cooperative Bank Election in Nandigram: নন্দীগ্রামে গেরুয়া ঝড়! সমবায় নির্বাচনে এবার... বড় সাফল্য...

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামে ফের গেরুয়া-ঝড়। সমবায় নির্বাচনে এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল।

ফলে গেল শুভেন্দু অধিকারীর ভবিষ্যদ্বাণী।  নন্দীগ্রামের সোণাচূড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ধরাশায়ী তৃণমূল। সোনাচুড়া কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতিতে ১২ টি আসনে ভোট হল আজ, রবিবার। সবকটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি ও তৃণমূল। ২ আসনে লড়েছিল সিপিএমও। টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। পফলাফল?  সোনাচুড়া কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতির ১২ টি আসনেই জিতল বিজেপি। তৃণমূলের অবশ্য অভিযোগ, ভোটের আগে ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে বিজেপি। টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে। বিজেপির পাল্টা দাবি,  নজিরবিহীন পুলিশি প্রহরায় ভোটে জিততে চেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

এর আগে, নন্দীগ্রামে  কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল বিজেপি।  ১২ আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জিতলেন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরাই। একটি আসনও দখল করতে পারল না তৃণমূল।  আমড়াতলা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিও এখন বিজেপির দখলে। ৩০টি আসনের এই সমবায় সমিতিতে ৪২ আসনেই জিতেছেন পদ্মপ্রার্থীরাই।  ঘাসফুলের ঝুলিতে  ১৮।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

NandigramCooperative Bank ElectionBJP
