Cooperative Bank Election in Nandigram: নন্দীগ্রামে ফের গেরুয়া-ঝড়! আরও একটি সমবায় সমিতিতে...

Zee News Bengali
Cooperative Bank Election in Nandigram: নন্দীগ্রামে ফের গেরুয়া-ঝড়! আরও একটি সমবায় সমিতিতে...

Cooperative Bank Election in Nandigram:  নন্দীগ্রাম -২ ব্লকের নারায়ণচক চিরঞ্জীবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি বিজেপির দখলে।  ৪২ আসনের এই সমবায় সমিতিতে  ৩৫ টিতেই জিতলেন পদ্মপ্রার্থীরাই।  তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের দখলে ৭ আসন। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 7, 2025, 10:37 PM IST


কিরণ মান্না: ছাব্বিশে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। নন্দীগ্রামে ফের গেরুয়া-ঝড়! আরও একটি সমবায় সমিতি নির্বাচনে সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। 'নন্দীগ্রাম রাজ্যকে পথ দেখাবে'. উচ্ছ্বসিত দলের মণ্ডল সভাপতি সৌমিত্র দে।

নন্দীগ্রাম -২ ব্লকের নারায়ণচক চিরঞ্জীবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি বিজেপির দখলে। ভোটে ধরাশায়ী  তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট।  ৪২ আসনের এই সমবায় সমিতিতে  ৩৫ টিতেই জিতলেন পদ্মপ্রার্থীরাই। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটের দখলে ৭ আসন। ১২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সিপিএমও। কিন্ত খাতা খুলতে পারেনি বামেরা। ভোটার হাজারেও বেশি। আজ, রবিবার কড়া পুলিসি প্রহরা চলে ভোটগ্রহণ।

নন্দীগ্রাম ব্লক -২ মন্ডল -৪ এর বিজেপি সভাপতি সৌমিত্র দে বলেন, 'আমরা সমবায় নির্বাচনে মেজোরিটি পেয়েছি। নন্দীগ্রাম রাজ্যকে পথ দেখাবে। আগামী ২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি নন্দীগ্রামে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি'।

এর আগে,  নন্দীগ্রামের সোণাচূড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি ও  কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি।  আমড়াতলা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতেও জিতেছে বিজেপি । ৩০টি আসনের এই সমবায় সমিতিতে ৪২ আসনেই জিতেছেন পদ্মপ্রার্থীরাই।  ঘাসফুলের ঝুলিতে  ১৮।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

NandigramCooperative Bank ElectionBJP
