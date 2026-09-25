কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে বিরাট জয় বিজেপি'র! ফুল ছড়িয়ে স্লোগান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শহরে বিজয়মিছিল

কিরণ মান্না: কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১০০টি ডেলিগেট আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় বিজেপির, মুখ্যমন্ত্রীর শহরে বিজয় মিছিল। কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ১০০টি ডেলিগেট আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল বিজেপি। নমিনেশন তোলা ও জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমায় বিরোধী কোনও পক্ষের প্রার্থী মনোনয়নপত্র তুলতে বা জমা দিতে না আসায় সবকটি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা।
কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন
বৃহস্পতিবার এই জয়কে কেন্দ্র করে কাঁথি শহরে বিজয় মিছিল বের করে বিজেপি। দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস। ফুল ছড়িয়ে এবং বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে শহরের রাস্তায় মিছিল করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, অতীতে কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে নির্বাচনে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হলেও বিজেপির পক্ষ থেকে ভোটলুটের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বিজেপিতে যোগদানের আগে শুভেন্দু অধিকারী বেশ কয়েক বছর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে তৎকালীন তৃণমূল সরকার তাঁকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেয় বলে বিজেপির দাবি।
১০০টি ডেলিগেট আসনেই জয়
এরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। তারপর সরকার বদল হলে পরবর্তীতে তৃণমূল পরিচালিত কমিটির প্রত্যেকে একে একে পদত্যাগ করলে পরিচালন সমিতি ভেঙে যায়। এরপর চলতি মাসের ১৯ তারিখ থেকে নতুন করে ডেলিগেট আসনগুলির জন্য নমিনেশন তোলা ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও বিরোধী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১০০টি ডেলিগেট আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা।
বিরোধীদের রাগ
অর্থাৎ তৃণমূল সমর্থিতদের কমিটি ভেঙে বিজেপি সমর্থিতদের পরিচালিত ব্যাংকের পরিচালন কমিটি গঠন হতে শুধু সময়েরই অপেক্ষা। এই বিষয়ে তৃণমূলের কেউই মুখ খুলতে চাননি। তবে সিপিআইএমের জেলা নেতা হিমাংশু দাসের একটি অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের নমিনেশনপত্র তুলতে দেওয়া হয়নি, মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
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