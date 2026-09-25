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কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে বিরাট জয় বিজেপি'র! ফুল ছড়িয়ে স্লোগান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শহরে বিজয়মিছিল

BJP Clean Sweep in Co-Operative Bank Election: কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১০০টি ডেলিগেট আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় বিজেপির। বিজয়মিছিল মুখ্যমন্ত্রীর শহরে। নমিনেশন তোলা ও জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমায় বিরোধী কোনও পক্ষের প্রার্থী মনোনয়নপত্র তুলতে বা জমা দিতে না আসায় সবক'টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:52 AM IST
কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে বিরাট জয় বিজেপি'র! ফুল ছড়িয়ে স্লোগান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শহরে বিজয়মিছিল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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