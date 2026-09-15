/সরলেন সিপিএম প্রধান, তৃণমূলের গড়ে উড়ল গেরুয়া আবির

প্রদ্যুত্ দাস: এবার তৃণমূলের গড়ে উড়ল গেরুয়া আবির। জলপাইগুড়ি ধুপগুড়ি ব্লকের সাকোয়াঝোড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান হলেন সমীর রায়। উপপ্রধান পদে পুনর্নির্বাচিত সম্পা রায়। গেরুয়া আবিরে উল্লাস বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।
জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের সাকোয়াঝোড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে বোর্ড গঠন করল বিজেপি। পঞ্চায়েতের প্রধান পদে নির্বাচিত হলেন সমীর রায়। পাশাপাশি উপপ্রধান পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন সম্পা রায়। এর আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে ছিলেন সিপিআইএমের প্রফুল্ল রায়। কয়েকদিন আগে তিনি প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
সাকোয়াঝোড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৯টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি ৯টি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। একটি আসন ছিল সিপিআইএমের দখলে। এতদিন সিপিআইএম ও বিজেপির সমর্থনে পঞ্চায়েতের বোর্ড পরিচালিত হচ্ছিল। প্রধান পদ থেকে প্রফুল্ল রায়ের পদত্যাগের পর নতুন করে প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচন ও বোর্ড গঠন করা হয়। প্রধান পদে সমীর রায় নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। উপপ্রধান পদে সম্পা রায় পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় আগের বোর্ডের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকল।
নতুন প্রধান সমীর রায়ের নেতৃত্বে আগামী দিনে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিষেবা আরও সক্রিয়ভাবে পরিচালনার কথা জানানো হয়েছে। বোর্ড গঠনকে ঘিরে পঞ্চায়েত চত্বরে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল।
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