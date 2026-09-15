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সরলেন সিপিএম প্রধান, তৃণমূলের গড়ে উড়ল গেরুয়া আবির

Jalpaiguri: নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচন ও বোর্ড গঠন করা হয়। প্রধান পদে সমীর রায় নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:50 PM IST
সরলেন সিপিএম প্রধান, তৃণমূলের গড়ে উড়ল গেরুয়া আবির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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