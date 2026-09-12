/পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, নির্বাচিত হয়েই বড় বার্তা দিলেন প্রধান ঋতু বাউরি

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি বিধানসভা এলাকার নুনি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির জয়জয়কার। অবশেষে তৃণমূলকে সরিয়ে নুনি পঞ্চায়েতের দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের উপস্থিতিতে আয়োজিত বিশেষ বৈঠকে নতুন প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়।
ভোটাভুটির পর সর্বসম্মতিক্রমে নুনির নতুন প্রধান পদে নির্বাচিত হয়েছেন ঋতু বাউরি এবং উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন সীমা মণ্ডল। পঞ্চায়েত দখলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। পঞ্চায়েত চত্বরে একে অপরকে আবির মাখিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা।
পঞ্চায়েত দখলের পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব পূর্বতন শাসকদলের দিকে দুর্নীতির তর্জনী তুলেছেন। বারাবনির বিজেপি নেতা অমল রায়ের অভিযোগ, "গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূলের আমলে এই নুনি পঞ্চায়েতে চরম দুর্নীতি হয়েছে। কোনও উন্নয়নই হয়নি, বদলে চলেছে অবাধে কাটমানি খাওয়া।" তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্য জুড়ে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই জেলায় প্রথমবার নুনি পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রধান নির্বাচিত হলেন। এবার এই অঞ্চলে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের জোয়ার আসবে।
একই সুর শোনা গেছে বিজেপির জেলা কমিটির নেতা উজ্জ্বল ধীবরের গলায়। তিনি বলেন, "আজকের দিনটি নুনি এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য চরম আনন্দের। এতদিন যারা স্বজনপোষণের কারণে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সেই যোগ্য পরিবারদের ‘আবাস যোজনা’র আওতায় পাকা ঘর দেওয়া হবে। পাশাপাশি সমস্ত রাস্তা সংস্কার ও নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।"
নবনির্বাচিত প্রধান ঋতু বাউরি দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজের বার্তা স্পষ্ট করে দেন। তিনি জানান, "আমি সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এলাকার মানুষের সেবা করে যাব। কে কোন দল করেন, তা দেখা আমার কাজ নয়। পঞ্চায়েতের প্রতিটি মানুষের সমস্যা সমাধান করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"
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