Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, নির্বাচিত হয়েই বড় বার্তা দিলেন প্রধান ঋতু বাউরি

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, নির্বাচিত হয়েই বড় বার্তা দিলেন প্রধান ঋতু বাউরি

BJP: পঞ্চায়েত দখলের পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব পূর্বতন শাসকদলের দিকে দুর্নীতির তর্জনী তুলেছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:04 PM IST
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার, নির্বাচিত হয়েই বড় বার্তা দিলেন প্রধান ঋতু বাউরি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
একটা দুটো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়েছে, হিমশৈল্যের চূড়ামাত্র, এখনও লক্ষ-হাজার কোটি টাকা
2
3
4
5