/লড়তেই পারল না তৃণমূল, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নিল বিজেপি

প্রদ্যুত্ দাস: রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হয়ে গেল তৃণমূলের। সমিতি দখল নিল বিজেপি। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে বিজেপির মনিকা অধিকারী এবং সহ-সভাপতি হিসেবে নিতাই মণ্ডল নির্বাচিত হয়ে গেলেন।
পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ১৩ জন তৃণমূল সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন, ৯ জন ছিলেন বিজেপির। তৃণমূলের ওই ১৩ জন তৃণমূলের হয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি বা কোন কথাও বলেনি। তৃণমূলের বাকী সদস্যরা আসেননি। শেষপর্যন্ত বিজেপির প্রার্থীই সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির ৩৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ২৭টি এবং বিজেপি ৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল। তবে পরবর্তীতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায়। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদ বিজেপির দখলে চলে গেল।
এর আগে গত ১০ জুলাই সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে যথাক্রমে রূপালী দে সরকার এবং কবিতা ছেত্রী শৈব দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে প্রায় এক মাস ধরে সভাপতি পদটি কার্যত শূন্য ছিল। বুধবার রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে নতুন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
নবনির্বাচিত সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে ঘিরে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ফুলের মালা পরিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্রের তালে কর্মী-সমর্থকদের গেরুয়া আবিরে উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে পঞ্চায়েত সমিতি চত্বর।
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