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লড়তেই পারল না তৃণমূল, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নিল বিজেপি

Rajganj: নবনির্বাচিত সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে ঘিরে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস, ফুলের মালা পরিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 20, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:38 PM IST
লড়তেই পারল না তৃণমূল, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নিল বিজেপি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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