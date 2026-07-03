BJP Wins: পালাবদলের পর ফের পালাবদল! বিজেপির 'বড়' জয়, বিরাট প্রতিশ্রুতি

প্রদ্যুত দাস: ধারে কাছে ঘেঁষতেও দেখা গেল না কোনও তৃণমূল নেতাকে। হাসতে হাসতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি। নতুন প্রধান হলেন বিমল ওঁরাও। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতেও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটল।
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিশ্বজিৎ ওঁরাও রাজ্যের পরিবর্তনের পরই পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিশ্বজিৎ ওঁরাও ইস্তফা দেওয়ার পরই নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নতুন প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসনের জারি করা নোটিস অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২৪ জন সদস্য ও সদস্যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৬ জন। উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে বিমল ওঁরাওকে নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচন করেন। এরপরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
প্রধান নির্বাচনকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ময়নাগুড়ি থানার বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন ছিল গোটা এলাকায়। বিজেপির পক্ষ থেকে বিধানসভা কনভেনার রথীন আচার্জ্জী, মন্ডল সভাপতি সহ অঞ্চল নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। নবনির্বাচিত প্রধানের নাম ঘোষণার পরই বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। আবির খেলা, সেলফি তোলা এবং উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন সকলে। পরে রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ব্যান্ড পার্টি সহযোগে একটি বিজয় মিছিলও বের হয়। মিছিলটি পানবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে বিজেপির পার্টি অফিসে গিয়ে শেষ হয়।
বিরাট প্রতিশ্রুতি
এপ্রসঙ্গে বিজেপির রামসাই অঞ্চল কনভেনার সুনীল চন্দ্র রায় বলেন, "এতদিন আমরা বিরোধী ছিলাম। এখন জনগণের আশীর্বাদে শাসনের দায়িত্বে এসেছি। আমাদের লক্ষ্য হবে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা। গোটা অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।" প্রধান নির্বাচিত হয়ে বিমল ওঁরাও জানান, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে রামসাইয়ের উন্নয়নের কাজে ব্রতী থাকবেন তিনি।
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