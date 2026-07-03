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BJP Wins: পালাবদলের পর ফের পালাবদল! বিজেপির 'বড়' জয়, বিরাট প্রতিশ্রুতি

BJP Wins:  নতুন প্রধানের নাম ঘোষণার পরই বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আবির খেলা, সেলফি তোলায় মেতে ওঠেন। ব্যান্ড পার্টি সহযোগে বের হয় বিজয় মিছিলও। মানুষের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, ভেদাভেদ ভুলে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিজেপির। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:56 PM IST
BJP Wins: পালাবদলের পর ফের পালাবদল! বিজেপির 'বড়' জয়, বিরাট প্রতিশ্রুতি
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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