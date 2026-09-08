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কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে উড়ল গেরুয়া আবির, সভাপতি-সহ সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াতেই পারল না তৃণমূল

Nadia BJP Win: তৃণমূলের ও কংগ্রেসের কোনও সদস্য আসেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির মঞ্জু সরকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:40 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে উড়ল গেরুয়া আবির, সভাপতি-সহ সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াতেই পারল না তৃণমূল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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