/কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে উড়ল গেরুয়া আবির, সভাপতি-সহ সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াতেই পারল না তৃণমূল

অনুপ কুমার দাস: নদীয়ার সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি দখল নিল বিজেপি। কোনও লড়াই হলই না। গত নির্বাচনে কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির ২১ টি আসনের মধ্যে ১২ টিতে জয়লাভ করে তৃণমূল । আটটিতে জয়লাভ করে বিজেপি ও একটিতে জয়লাভ করে কংগ্রেস । স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস । পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূলের কাকলি দাস ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা অনুপ দাস ।
রাজ্যে পালাবদল হতেই দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পঞ্চায়েত,পঞ্চায়েত সমিতিতে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেন । কেউ কেউ নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে পদত্যাগ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন ছিলJ
তৃণমূলের ও কংগ্রেসের কোনও সদস্য আসেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির মঞ্জু সরকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন । বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার পরেই কর্মীদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস । একদিকে ঝুমুর নাচ। অন্যদিকে তাসাপার্টি । গেরুয়া আবিরে ছয়লাপ হল কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাঙ্গন।
কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিসের মধ্যে কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও-র উপস্থিতিতে আজ এই নির্বাচন ছিল । নির্বাচন ঘিরে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিস মোতায়েন ছিল। মঞ্জু সরকার পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন গৌতম ঘোষ।
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