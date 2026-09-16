/উপনির্বাচনের আগেই গেরুয়া ঝড়! পরিবর্তনের বঙ্গে দিকে দিকে পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে গেরুয়া ঝড়। উপনির্বাচনের আগেই গেরুয়া ঝড়! দিকে দিকে পঞ্চায়েত দখল বিজেপির। একদিকে নদিয়ার করিমপুরে, অন্যদিকে শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ায়। অনাস্থা ভোটের তৃণমূলের প্রধানকে পরাজিত করে পঞ্চায়েত দখলে নিল বিজেপি। নদিয়ার করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের অধীন দীঘলকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তৃণমূলের দখলে। পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। বিধানসভা ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে ওই পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান কার্তিক মন্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকে পঞ্চায়েতের সদস্যরা।
সেই অনাস্থা ভোটে ভোটাভুটিতে পরাজিত তৃণমূল প্রধান কার্তিক মন্ডল। নতুন পঞ্চায়েতের প্রধান প্রধান হলেন বিজেপির শান্তি লতা ঠাকুর। নতুন পঞ্চায়েত বোর্ডও গঠন হল। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল ও ব্লক কমিটির সদস্যরা। পঞ্চায়েতে এই জয়ের পর গেরুয়া আবির ও লাড্ডু বিলি করা হয় মানুষের মধ্যে। বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষদের জয়োল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায়। ওদিকে শিলিগুড়িতেও একই ছবি। গ্ৰাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। নতুন প্রধান ও উপপ্রধান পদে এবার বিজেপি সদস্য।
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত। সরকারের পালাবদলের পরে ইস্তফা দেন তৃণমূলের গ্ৰাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। প্রধান ও উপপ্রধান না থাকায় বেশকিছুদিন ধরেই ব্যহত হচ্ছিল পরিষেবা। এবার সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে প্রধান ও উপপ্রধান পদে বসলেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য। গ্ৰাম পঞ্চায়েতের ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্যর মধ্যে এদিন ১০ জনের উপস্থিতিতে নতুন প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির ঝর্ণা সিংহ রায় এবং উপ-প্রধান হন দীপক বিশ্বাস।
সরকারি নিয়ম মেনে ব্লক প্রশাসনের থেকে প্রিসাইডিং অফিসার উল্লাস ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ১০ জন সদস্যের ভোটাভুটির পর এদিন বোর্ড গঠন করল বিজেপি। বোর্ড দখলের পর গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন দলীয় সমর্থকরা। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হলেও সকলকে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করা বার্তা দেন নবনির্বাচিত প্রধান ঝর্ণা সিংহ রায়। জয়ের পর পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডল সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।
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