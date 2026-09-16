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উপনির্বাচনের আগেই গেরুয়া ঝড়! পরিবর্তনের বঙ্গে দিকে দিকে পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

BJP wins: কোথাও  অনাস্থা ভোটের তৃণমূলের প্রধানকে পরাজিত করে পঞ্চায়েত দখলে নিল বিজেপি। কোথাও আবার রকারের পালাবদলের পর-ই ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের গ্ৰাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 16, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:33 PM IST
উপনির্বাচনের আগেই গেরুয়া ঝড়! পরিবর্তনের বঙ্গে দিকে দিকে পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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