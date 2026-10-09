Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /সত্যি হল শুভেন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী! রেকর্ড ১,২২,৮০০ মার্জিনে নন্দীগ্রামে জয়ী সন্তানহারা মা হাসিরানি রথ

সত্যি হল শুভেন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী! রেকর্ড ১,২২,৮০০ মার্জিনে নন্দীগ্রামে জয়ী 'সন্তানহারা মা' হাসিরানি রথ

Nandigram Bypoll Result: এদিন গণনার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, "নন্দীগ্রামে ১ লাখ ভোটে জিতছে বিজেপি প্রার্থী।" নন্দীগ্রামে হাসিরানি রথের মনোনয়নের দিনও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন,  "ভোট করাতে জানি, এমন মার্জিনে বিজেপি জিতবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 09, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 04:31 PM IST
সত্যি হল শুভেন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী! রেকর্ড ১,২২,৮০০ মার্জিনে নন্দীগ্রামে জয়ী 'সন্তানহারা মা' হাসিরানি রথ
Image Credit: কমলাগ্রাম নন্দীগ্রাম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিয়োর স্মৃতিতেই আবেগের শিকড়! পিতৃপক্ষের আবহে নস্টালজিয়ায় মজল ব
2
3
4
5