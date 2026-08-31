/ভোটের দিনই ট্যুইস্ট! তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে গেলেন বিজেপির মহুয়া

অরূপ বসাক: রাতারাতি তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে গেলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। গেরুয়া আবিরে মেটেলি বাজারে মেতে উঠলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। নব নির্বাচিত প্রধানকে ঘোরানো হল এলাকা। বাজল ডিজে, চলল সমর্থকদের নাচ।
জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ইনডং মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে মনোনীত হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য মহুয়া খালকো। সোমবার পুলিসি প্রহরায় পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইনডং পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৩। তাদের মধ্যে তৃণমূলের সদস্য ১২ জন। আর এখানেই ট্যুইস্ট।
নির্বাচনে দেখা গেল ২৩ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে হাজির মাত্র ১১ জন। ভোটাভুটিতে উপস্থিত ছিলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ সদস্য। উপস্থিত ১১ পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ৮ জন বিজেপির, সিসিএমের ১ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ১ জন ও জাতীয় কংগ্রেসের একজন উপস্থিত ছিলেন। ফলে ভোটাভুটিতে খুব সহজেই জিতে যান বিজেপি সদস্যা মহুয়া খালকো।
প্রধান মনোনীত হওয়ার পর বিজেপির নেতা-কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলায় আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। নবনির্বাচিত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত মোড় থেকে মেটেলি বাজার চৌপথি পর্যন্ত মিছিল করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরা।
প্রধান নির্বাচিত হয়ে মহুয়া বলেন, আগে দায়িত্ব নিই তার পর এনিয়ে কাজ শুরু করব। মনে হয় প্রথম কাজ হবে স্বচ্ছতার উপরে।
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