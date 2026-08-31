Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ভোটের দিনই ট্যুইস্ট! তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে গেলেন বিজেপির মহুয়া

ভোটের দিনই ট্যুইস্ট! তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে গেলেন বিজেপির মহুয়া

Jalpaiguri:  প্রধান মনোনীত হওয়ার পর বিজেপির নেতা-কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলায় আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 31, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:42 PM IST
ভোটের দিনই ট্যুইস্ট! তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে গেলেন বিজেপির মহুয়া

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… ৮১ বলে ৯২! বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন ৫৭ বছরের রেকর্ড
2
3
4
5