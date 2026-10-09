৭২ শতাংশ মুসলিম ভোটের রেজিনগরের 'অ্যাসিড টেস্ট' জয় বিজেপির! নোটার থেকেও কম, মুছল 'তৃণমূল'

অয়ন ঘোষাল ও বরুণ সেনগুপ্ত: ৭২ শতাংশ মুসলিম ভোট! সেই ৭২ শতাংশ মুসলিম ভোট অধ্যুষিত রেজিনগরেই বিজেপির বাজিমাত।৭৫,৬৬৬ ভোটে রেজিনগরে জয়ী বিজেপি। মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কথায় রেজিনগর ছিল বিজেপির কাছে 'অ্যাসিড টেস্ট'। সেই 'অ্যাসিড টেস্ট'-এই বিজেপির বাজিমাত। দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে সাড়া দিয়েছে রেজিনগরের মানুষ। অর্জুন সিং বলেন, "রেজিনগর আমাদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট ছিল, দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়েছে রেজিনগরের মানুষ।" ওদিকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ধস। কোথাও কোথাও নোটার থেকেও কম ভোট 'তৃণমূলে'র ঝুলিতে!
সংখ্যালঘু বুথগুলোতে সবথেকে খারাপ অবস্থা তৃণমূলের। গণনা চলাকালীন দেখা যায়, কংগ্রেস ৭০ বা ১০০ টা করে ভোট পেলেও মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে তখন মাত্র ৮ অথবা ১০টি করে ভোট! সবথেকে খারাপ অবস্থা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের। তাদের ঝুলিতে ২ থেকে ৩টি করে ভোট জুটেছে, এমনও দেখা যায় কোনও কোনও বুথে। সিপিএমের রক্তক্ষরণও বজায় রয়েছে। কিন্তু একদা তৃণমূল কংগ্রেসের 'গড়' বলে পরিচিত এলাকায় বেহাল রাজ্যের বিগত শাসকদল 'তৃণমূল'। শক্তিপুর-সহ রেজিনগর, সর্বত্র সংখ্যালঘু অংশের বুথে ধরা পড়ে একই ছবি।
রেজিনগরের একটি সংখ্যালঘু বুথের ট্যালি শিটে দেখা যায়, সংখ্যালঘুদের মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র গ্রহণযোগ্যতা। এমনকি নোটার থেকেও কম ভোট পড়েছে এই বুথে। মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল আলম অথবা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শফিউজ্জামান শেখ ঠিক কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন মাত্র ৫ মাসে, এ যেন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ। যে প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক।
যেখানে অর্জুন সিং বলছেন,"নন্দীগ্রাম কোনও ফ্যাক্টর নয়। ওটা জেতা আসন। কিন্তু রেজিনগর আমাদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট ছিল। মুসলিম ভোট ৬৫% ছিল। কিন্তু মুসলমানরাও বুঝেছেন। দেরিতে হলেও বুঝেছেন। দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়েছে রেজিনগরের মানুষ। তাঁরা বুঝেছেন তাই উন্নয়নের সাথেই আছেন। মানুষ ভয়ের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসেছে।"
একইসঙ্গে তাঁর সাফ বক্তব্য, "হুমায়ূন কবীরের কথা মানুষ বিশ্বাস করে না। উনি এক-এক সময় এক-এক রকম কথা বলেন। বাবরি মসজিদের নাম করে প্রচুর টাকা লুটে নিয়েছেন। মসজিদ হতেই পারে, তবে বাবরি নামে নয়!" চূড়ান্ত ফলাফলে রেজিনগরে ৭৫,৬৬৬ ভোটে জয়ী বিজেপি। ১৫ রাউন্ড গণনার শেষে অফিসিয়াল রেজাল্টে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ১,২৯,৭৮১ ভোট। হুমায়ুন কবীরের AJUP পেয়েছে ৫৪,০৩৩ ভোট।