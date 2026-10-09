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৭২ শতাংশ মুসলিম ভোটের রেজিনগরের 'অ্যাসিড টেস্ট' জয় বিজেপির! নোটার থেকেও কম, মুছল 'তৃণমূল'

Rejinagar Bypoll Result: রেজিনগরের একটি সংখ্যালঘু বুথের ট্যালি শিটে দেখা যায়, সংখ্যালঘুদের মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র গ্রহণযোগ্যতা। কোথাও কোথাও নোটার থেকেও কম ভোট 'তৃণমূলে'র ঝুলিতে! চূড়ান্ত ফলাফলে রেজিনগরে ৭৫,৬৬৬ ভোটে জয়ী বিজেপি। ১৫ রাউন্ড গণনার শেষে অফিসিয়াল রেজাল্টে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ১,২৯,৭৮১ ভোট। হুমায়ুন কবীরের AJUP পেয়েছে ৫৪,০৩৩ ভোট। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 09, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 02:30 PM IST
৭২ শতাংশ মুসলিম ভোটের রেজিনগরের 'অ্যাসিড টেস্ট' জয় বিজেপির! নোটার থেকেও কম, মুছল 'তৃণমূল'

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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