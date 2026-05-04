West Bengal Assembly Election Result 2026: বাংলা জুড়ে পদ্মফুল, হালে পানি পেল না তৃণমূল, সঙ্গী কংগ্রেস?
BJP wins West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। ১৯৫টি আসনে এগিয়ে থেকে নবান্ন দখলের পথে গেরুয়া শিবির। পরিবর্তনের ঝড়ে ধুয়ে মুছে গেল ঘাসফুল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ইতিহাস লিখল বিজেপি (BJP)। পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনে যে বাংলায় গেরুয়া রং আঁকা ছিল স্বপ্নের অক্ষরে, সেই বাংলায় সোমবার ফুটে উঠল পদ্মফুল। ৪ মে-র গণনায় যত ঘণ্টা গড়াল, ততই পরিষ্কার হল ছবিটা। ক্ষমতার দৌড়ে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) পিছিয়ে পড়ছে, আর ২৯৩টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে ১৪৮-এর দরজা, তা পার করে ফেলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)।
সর্বশেষ ট্রেন্ড অনুযায়ী বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১৯৫টি আসনে, তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৯৫টিতে। ২০২১ সালে তৃণমূল পেয়েছিল ২১৫, বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৭৭। আজকের সংখ্যাটা তাই শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, একটা মহাভূমিকম্প।
টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে বলেছিলেন, তৃণমূল ২২৬টিরও বেশি আসন পাবে, রেকর্ড গড়বে। বাস্তবটা হল উল্টো। বিজেপি যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরজা পার করছে, তখন দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, এটা 'হিন্দু কনসোলিডেশন'-এর ফল। তাঁর কথায়, মুসলিম ভোট যেভাবে এতদিন তৃণমূলে যেত, এবার তার একাংশ সরে গেছে। আর হিন্দু ভোটের বড় অংশ এসেছে গেরুয়া ঝুলিতে।
ভবানীপুর কেন্দ্রটি ছিল আজকের সবচেয়ে নাটকীয় দৃশ্যের মঞ্চ। সেখানে মমতা বনাম শুভেন্দু, আবার। সকালের দিকে শুভেন্দু এগিয়ে ছিলেন। পরে তৃণমূল প্রধান ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর কেন্দ্রে ১৯,৩৯৩ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু নেত্রী নিজের আসন বাঁচালেও দল বাঁচল না।
বিজেপি এগিয়ে নন্দীগ্রাম, মথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাদারিহাট, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, রতুয়া, ডায়মন্ড হারবার (Diamond Harbour), সোনারপুর দক্ষিণ, যাদবপুর, বালি, ডোমজুর ও ঝাড়গ্রামে। ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির এগিয়ে থাকাটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাঁটি।
এই ফলাফলের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। পনেরো বছরের শাসনে জমে ওঠা ক্ষোভ, চাকরির প্রশ্নে ক্রমাগত হতাশ তরুণ প্রজন্ম, নিয়োগ দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR)-এর বিতর্ক। ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে নির্বাচনের আগে তুমুল রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল। তৃণমূল দাবি করেছিল, এতে প্রকৃত ভোটাররা বঞ্চিত হবেন। বিজেপি পাল্টা বলেছিল, এটা ভুয়ো ভোটারদের তালিকা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া।
এবারের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ। এই রেকর্ড উপস্থিতি বিশ্লেষকরা এখন দেখছেন ভিন্ন চোখে। পরিবর্তনের প্রবল ইচ্ছাই সম্ভবত বাংলার মানুষকে বুথে টেনে এনেছিল এই সংখ্যায়।
নরেন্দ্র মোদী (Narendra Modi) ও অমিত শাহ (Amit Shah)-এর 'সোনার বাংলা'র ডাক, অনুপ্রবেশ ইস্যু এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে বিজেপি যে রাজনৈতিক আখ্যান তৈরি করেছিল, তা স্পষ্টতই কাজে লেগেছে। মমতার 'মা-মাটি-মানুষ' এবার ধরে রাখতে পারেনি সেই মানুষকেই।
বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসার কথা ভাবেননি মমতা, সেই বিরোধী আসনই এখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।
