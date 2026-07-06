/হাত-পা বাঁধা, বাড়ি থেকে ৩ কিমি দূরে মিলল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ

বিশ্বজিত্ মিত্র: আম বাগানে উদ্ধার হলে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের হাত-পা বাঁধা অবস্তায় গাছের ডাল থেকে ওই বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেওয় উদ্ধার হয়। নদীয়া জেলার কল্যাণী থানার সাহেব বাগান ডেঙ্গুরপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ শিকদার। এলাকায় বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন বিশ্বজিত্।
পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে রেললাইনের ধারে একটি আমবাগানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি কর্মী নেতৃত্ব ও কল্যাণী বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক। পৌঁছায় কল্যাণী থানার পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ওই মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে মৃত্যু হল? বিজেপির অভিযোগ, এটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক খুন। তাদের দাবি, বিশ্বজিৎকে বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এই স্থানে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির আরও অভিযোগ, বিশ্বজিতের বাবা কল্যাণী মন্ডল ২ এর ১২৭ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি। সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হয়েছে পরিবারের সদস্যদের। বিশ্বজিৎকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য একাধিকবার চাপ দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ। এমনকি এর আগে এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্বদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে তাঁকে মারধর করা এবং তাঁর দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগও তুলেছে বিজেপি।
সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বিজেপির। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোনও হাসপাতালে করার দাবিও জানিয়েছে তারা। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানার পুলিস। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পুলিস পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।
বিজেপির স্থানীয় বুথ ইনচার্জ মোহন ঢালি বলেন, যাকে মারা হয়েছে সে বিজেপির একজন কার্যকর্তা। ওর বাবা বুথ সভাপতি। খবর পেলাম বিশু মারা গিয়েছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সুপরিকল্পিতভাবে ওকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকে পার্টি ছাড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে। তৃণমূল আমলে ওদের বাড়িতে অনেকবার হামলা করা হয়েছে। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। ভোটে হেরে যাওয়ার পর এই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। এটা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। অন্য কোথাও মেরে এখানে এনে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও যদি আত্মহত্যা করত তাহলে ওর পা বাঁধা থাকত কেন? তৃণমূলের হানাদার বাহিনী এই কাজ করেছে। আমরা চাইছি এর সুবিচার হোক।
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