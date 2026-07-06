Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /হাত-পা বাঁধা, বাড়ি থেকে ৩ কিমি দূরে মিলল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ

হাত-পা বাঁধা, বাড়ি থেকে ৩ কিমি দূরে মিলল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ

Nadia BJP Worker Death: বিজেপির স্থানীয় বুথ ইনচার্জ মোহন ঢালি বলেন, খবর পেলাম বিশু মারা গিয়েছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সুপরিকল্পিতভাবে  ওকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:45 PM IST
হাত-পা বাঁধা, বাড়ি থেকে ৩ কিমি দূরে মিলল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হাত-পা বাঁধা, বাড়ি থেকে ৩ কিমি দূরে মিলল বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ
Nadia BJP worker Death3 min ago
2
Gold Rate10 min ago
3
Harry Kane26 min ago
4
Baruipur Case58 min ago
5
Shyama1 hr ago