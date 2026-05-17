/BJP Worker Returns Home: দীর্ঘ ৫ বছর পালিয়ে বেড়ানো, পালাবদলের পর নিজের ভিটেয় ফিরে ভয়ংকর সেদিনের কথা মনে করলেন বিজেপি কর্মী

BJP Worker Returns Home: গোবিন্দবাবুর স্ত্রী অর্চনা দাসের অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতারা তাঁদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল
মনোজ মণ্ডল: স্রেফ বিরোধী রাজনৈতিক দল করার ‘অপরাধে’ দীর্ঘ ৫ বছর নিজের ঘরবাড়ি,পরিবার ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। অবশেষে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে এলেন উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার পাঁচপোতা গ্রামের বাসিন্দা তথা বিজেপি কর্মী গোবিন্দ দাস। দীর্ঘ নির্বাসন শেষে ঘরে ফেরার এই ঘটনায় যেমন স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে,তেমনই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর।
বিজেপি কর্মী গোবিন্দ দাসের অভিযোগ, ৫ বছর আগে এলাকায় বিজেপি করার কারণে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের রোষানলে পড়তে হয় তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়, যার জেরে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেলেও, এলাকায় তৃণমূলের ভয়ে তিনি নিজের বাড়িতে পা রাখতে পারেননি। দীর্ঘ ৫ বছর ধরে প্রাণভয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাযাবরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই বুক ভরা স্বস্তি নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরেছেন তিনি।
শুধু গোবিন্দ দাসই নন, শাসক দলের হাত থেকে রেহাই পায়নি তাঁর পরিবারও। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী অর্চনা দাসের অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতারা তাঁদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। অর্চনাদেবী বলেন "আমাদের দোষ ছিল আমরা বিজেপি করতাম। সেই রাগে আমাকে,আমার মা এবং আমার স্বামীকে প্রচণ্ড মারধর করে তৃণমূলের নেতারা। স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। তার পরেও শান্তি দেয়নি, বাড়িতে ফিরলে ওকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হতো।"
একই সুর শোনা গেল গোবিন্দ দাসের শাশুড়ি কল্পনা দাসের গলাতেও। তিনি বলেন, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে লুঠপাট চালিয়েছিল। আজ এত বছর পর জামাই ঘরে ফেরায় এবং নিজেদের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পেরে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।
যার বিরুদ্ধে এই সমস্ত অত্যাচারের মূল অভিযোগ, সেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিকাশ আচার্য অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এটিকে একটি ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান "গোবিন্দ দাসের এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি আদতে তাদের একটি পারিবারিক বা শরিকি বিবাদ ছিল। সেই সময় স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে আমি শুধু মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলাম। এখন রাজ্যে পালাবদল হয়েছে, তাই সেই সুযোগ নিয়ে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে।"
যদিও গোবিন্দবাবুর এই বাড়ি ফেরায় খুশি পরিবার। এবং বলা বাহুল্য যে পাঁচ বছর পর এক ঘরছাড়া রাজনৈতিক কর্মীর ঘরে ফেরার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে গাইঘাটার পাঁচপোতা এলাকায় রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।