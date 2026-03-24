  • BJP Worker Death: রক্তাক্ত রায়দিঘি: বিজেপি করতেন, গলা কাটা অবস্থায় মিলল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত দেহ

BJP Worker Death: রক্তাক্ত রায়দিঘি: বিজেপি করতেন, গলা কাটা অবস্থায় মিলল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত দেহ

South 24 Parganas: রায়দিঘি বিধানসভার দিঘীরপাড় এলাকার এক যুবককে গলা কেটে খুন রাজনৈতিক তরজা দাবি বিজেপির কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় তদন্তে পুলিস আটক তিনজন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 24, 2026, 04:24 PM IST
BJP Worker Death: রক্তাক্ত রায়দিঘি: বিজেপি করতেন, গলা কাটা অবস্থায় মিলল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত দেহ
ভোররাতে রক্তাক্ত রায়দিঘি

নকিব উদ্দিন গাজী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পারদ ততই চড়ছে। বিজেপি কর্মী খুনে ব্যাপক উত্তেজনা রায়দিঘিতে। ভোট প্রচারের মধ্যেই রাজনৈতিক রক্তক্ষরণ। রায়দিঘি বিধানসভার দিঘীরপাড় এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে গলা কেটে খুনের ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়দিঘি বিধানসভার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৬ নম্বর বুথের মেনা এলাকায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। মৃত যুবকের নাম কিশোর মাঝি। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে গলা কেটে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মৃত যুবককে নিজেদের সক্রিয় কর্মী বলে দাবি করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পনা করে কিশোর মাঝিকে খুন করেছে। ঘটনায় ইতোমধ্যেই তদন্তে পুলিস আটক তিনজন। অন্যদিকে, এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগ নেই। এটি কোনও ব্যক্তিগত বিবাদ বা অন্য কোনও কারণে ঘটে থাকতে পারে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করেছে পুলিস। অন্যদিকে, খবর পাওয়ার পর সকালেই নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌছায় রায়দিঘি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা।

উল্লেখ্য, ভাটপাড়া পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের আতপুর পঞ্চাননতলা এলাকায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হানা দেয়। তারা এক লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই টাকা দিতে না পারায় ওই বাড়ির এক মহিলাকে মারধর করে এবং তার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এরা প্রত্যেকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে আক্রান্ত পরিবারের তরফ থেকে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই বলে দাবি তৃণমূলের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

