  • Balurghat: জেলা প্রাথমিক স্কুল সংসদ অফিসে থেকে লোপাট হচ্ছে ফাইল? ছুটে এলেন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 5, 2026, 03:21 PM IST
শ্রীকান্ত ঠাকুর: জেলা প্রাথমিক স্কুল সংসদ এর অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরানো হচ্ছে—এমন গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাটের ট্যাংক মোড় এলাকায়। অভিযোগ তুলে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা হঠাৎই ডিপিএসসি অফিসে উপস্থিত হন এবং বিক্ষোভ দেখান।

বিজেপি যুব মোর্চার দাবি, সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের নেতারা বেছে বেছে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরিয়ে ফেলছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ঘটনাস্থলে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের নেতারাও উপস্থিত হন,যার ফলে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিস। পুলিসি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে, একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বুনিয়াদপুর পৌরসভার সামনেও। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি বাইরে নিয়ে যাওয়া না হয়, সে কারণে প্রবেশ ও প্রস্থানে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। কে ভিতরে ঢুকছেন এবং কে বের হচ্ছেন,তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

বালুরঘাটে বিজেপির যুব নেতা বাবুসেনা অধিকারী বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে এখানে যারা অফিস স্টাফ রয়েছে রাজ্যে যে প্রাথমিকে দুর্নীতি হয়েছে তার ফাইল লোপাট করে দিচ্ছে। অফিসের স্টাফরাই সেই খবর দিয়েছে। তাই আমার এসেছি। এনিয়ে বিজেপি সরকার পূর্ণ তদন্ত করবে। ডিপিএসি চেয়ারম্যান আপাতত নেই। অ্যাকাউন্টট্যান্টেনের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি বলেছেন, দরকার হয়ে প্রতিটি ঘরে তালা দিয়ে দেওয়া হবে।  

