Bleeding Tree And Ma Kali: মা কালীর রক্তকান্না? না-হলে কেন গাছ থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে? ভয়ে ভক্তিতে বিস্ময়ে কাঁপছে গোটা এলাকা...

Bleeding Tree And Ma Kali: প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গাছের অভ্যন্তরে থাকা কোনো ছত্রাক বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবু গ্রামের মানুষ অন্য কথা বলছেন। আপাতত গ্রাম জুড়ে একটাই প্রশ্ন-- গাছ কি সত্যিই কাঁদছে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 27, 2025, 08:40 PM IST
চম্পক দত্ত: গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম রক্ত ঝরছে গাছ থেকে (Blood From Tree)! শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি একেবারেই বাস্তব বলে দাবি এলাকাবাসীদের। পশ্চিম মেদিনীপুর (Paschim Medinipur) জেলার চন্দ্রকোনা (Chandrakona) এক নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন গ্রাম এলাকায় ঘটছে এমনই এক রহস্যময় ঘটনা।

আরও পড়ুন: Cyclone Montha's Effect in Bengal: হাওড়া হুগলি-সহ ৭ জেলায় আতঙ্ক, খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম! কলকাতা, হলদিয়া ও সাগর দ্বীপে জারি...

কাঁঠালতলায় কালী

গ্রামবাসীর দাবি,নতুন গ্রামে মমতা মিদ্যা নামে এক গৃহবধূ বহু বছর ধরে নিজের বাড়ির সামনে থাকা কাঁঠাল গাছের তলায় কালীপুজো করে আসছেন। প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পরে এ বছর আবারও কালীপুজোর দিন মাটির প্রতিমা না এনে ঘটে পুজো করা হয় সেই একই গাছতলায়। আর তার ঠিক পরের দিন থেকেই শুরু হয়েছে এই অদ্ভুত ঘটনা। গাছের গায়ে হঠাৎই দেখা যায় রক্তের মতো লাল তরল পদার্থ! যা চার দিন ধরে অবিরাম ঝরছে, ঝরে পড়ছে মাটিতে।

ভয়ংকরা দেবী

খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয়দের মধ্যে এ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিপুল কৌতূহল। কেউ কেউ বলছেন, দেবীর অলৌকিক উপস্থিতির ইঙ্গিত এটি। কেউ আবার বলছেন, এটি কোনো অশুভ লক্ষণ! অনেকে আবার গাছের নীচে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে প্রণাম করতে শুরু করে দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে ভিড় জমাচ্ছেন আশপাশের গ্রামের মানুষও। কেউ ছবি তুলছেন,কেউ ভিডিয়ো করছেন। আবার কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্রেফ তাকিয়ে আছেন রক্তাক্ত সেই গাছের দিকে। যেন কোনো অলৌকিক রহস্যের সাক্ষী তিনি!

আরও পড়ুন: Baba Vanga’s Gold Prediction: কোথায় গিয়ে থামবে সোনার দাম? অবিশ্বাস্য ভাবে সামনে এল বাবা ভাঙ্গার আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! বাবা ভাঙ্গার মতে...

রাসায়নিক বিক্রিয়া?

তবে প্রশাসন ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে খতিয়ে দেখা হবে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গাছের অভ্যন্তরে থাকা কোনো ছত্রাক বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবু গ্রামের মানুষ বলছেন, চার বছর পর পুজো হল। তার পরই গাছ থেকে রক্ত ঝরছে, এটা শুধু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানো যাবে না! 

রক্তকান্না?

তবে এ কোনও অলৌকিক ব্যাপার না বৈজ্ঞানিক বিষয়-- সে-রহস্যের জট এখনো কাটেনি। আপাতত চন্দ্রকোনার নতুন গ্রাম জুড়ে ভাসছে একটাই প্রশ্ন-- গাছ কি সত্যিই কাঁদছে? রক্তকান্না?

