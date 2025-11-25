SIR in Bengal: ব্যতিক্রমী BLO! মাত্র ২০ দিনে কাজ শেষ করে কমিশনের হাততালি পেলেন বারাবনির বিনীতা...
SIR in Bengal: পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আসানসোলে বারাবনি বিধানসভা সালানপুর ব্লকের ১১৫ নম্বর বুথের BLO-র দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিনীতা।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও অশোক মান্না: নিখুঁত এবং দ্রুত। মাত্র ২০ দিনেই SIR কাজ শেষ করে ফেললেন BLO। তাঁকে পুরষ্কৃত করল ব্লক প্রশাসন। নজিরবিহীন ঘটনা আসানসোলের বারবনি বিধানসভা কেন্দ্রে।
জানা দিয়েছে, আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রের সালানপুরের বাসিন্দা বিনীতা কুমারী। সালানপুর ব্লকের ১১৫ নম্বর বুথের BLO-র দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। ওই বুথে ভোটার সংখ্যা ৭৩২। স্রেফ বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করা নয়, ফিলাপ হওয়া ফর্ম জমাও নিতে হচ্ছে BLO-দেরই। শেষে কিউআর কোড স্ক্যান করে ফর্ম আপলোড। SIR-র কাজের চাপে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন BLO-রা, তখন বিনীতা সময় নিলেন মাত্র ২০ দিন। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন আসানসোল সদর মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। দেওয়া হল পুরষ্কারও।
এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় এক মহিলা BLO-কে শোকজ করল কমিশন। নাম, ফরিদা খাতুন। মহেশতলা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭ নম্বর পাটের BLO তিনি। ওই পার্টের মোট ভোটার ৪১২। অথচ ফর্ম বিলি করা হয়েছে ৭৫০ জনকে! শুধু তাই নয়, BLO ৪৫০ ফিলাপ হওয়া ফর্ম সংগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ। এরপর আর এলাকায় ৩ দিন আর BLO কাজ করেননি বলে খবর। এখন ওই এলাকার BLO-র কাজ করছেন সামলাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার।
