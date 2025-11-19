SIR In Bengal: প্রাণান্তকর অবস্থা! কোন্নগরে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত BLO, ফর্ম বিলি করতেই করতেই...
SIR In Bengal: 'এক হাজার ষোলো জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। এখনও ৪৫ জনের বাকি'।
বিধান সরকার: SIR-এ কাজের চাপে প্রাণান্তকর অবস্থা! সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন BLO। পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গিয়েছে শরীরের বাঁদিক। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোন্নগরে।
জানা গিয়েছে, কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা বছর ষাটের তপতি বিশ্বাস। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের BLO হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। উত্তরপাড়া বিধানসভার ২৭৯ নম্বর বুথ। ঘড়িতে তখন পৌনে এগারো। আজ, বুধবার সকালে এলাকায় ফর্ম বিলি করতে বেরিয়েছিলেন তপতী। হঠাত্ মাথা ঘুরে পড়ে যান। হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিত্সকরা জানান, সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে BLO।
স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, SIR-র ফর্ম বিলি, আবার ফেরত নেওয়া। তারপর আবার কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড। রীতিমতো নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলেন তপতী। ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য ঘন ঘন ফোন আসত। রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারতেন না। জানান, 'এক হাজার ষোলো জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। এখনও ৪৫ জনের বাকি'। বলেন, 'ওর শরীর খারাপ। বলেছিলাম BLO না হতে। বলল, না করলে চাকরি থাকবে না। মানসিক চাপ নিয়েও কাজ করছিল'।
কোন্নগর মাতৃ সদন হাসপাতালে চিকিৎসক সঞ্জয় শী জানিয়েছে, 'হাই সুগার এবং হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখেছি। ওনার জ্ঞান আছে। এখন অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন না ওষুধও খেতেন না'।
