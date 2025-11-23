SIR in Bengal: কাজের চাপে 'প্যানিক অ্যাটাক'! বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই BLO...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 23, 2025, 04:16 PM IST
সন্দীপ ঘোষচৌধুরী ও বিধান সরকার: SIR-র কাজে চাপে এবার 'প্যানিক অ্যাটাক'। পূ্র্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন আরও এক BLO। হাাসপাতালে ভর্তি তিনি।  'BLO-দের উপরে অসম্ভব চাপ দেওয়া হচ্ছে', কমিশনকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসগ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কাটোয়া বিধানসভার  ১৪৭ নম্বর বুথের BLO শুকদেব দাস। নিজের এলাকায় ফর্ম বিলি করে ফেলেছেন। আজ, রবিবার সকালে ফর্ম সংগ্রহ করার জন্য় যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন, তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। পরিবারের দাবি, মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছিলেন শুকদেব। বুকে ব্য়াথা শুরু হয় তাঁর। 

হাসপাতালে সূত্রে খবর, প্য়ানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন ওই BLO। রক্তচাপ স্বাভাবিক। ইসিজি রিপোর্টেও কোনও সমস্যা নেই। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। শুকদেব বলেন, টার্গেট পূরণের জন্য প্রচণ্ড চাপ আসছিল। গত কয়েকদিন ধরে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারেননি।

এদিকে  SIR নিয়ে কমিশনকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,  'BLO রা সারাদিন ধরে ঘোরার পরে, যে ফর্ম সংগ্রহ করে আনছেন, সেগুলি তো আপলোড করতে হবে। এই আপলোড করার সময়ে ৩-৪ ঘণ্টা সার্ভার কাজ করছে না। যাঁরা মধ্যবয়স্ক বা তার থেকে বেশি বয়সী, তারা কো কম্পিউটারে অভ্যস্ত নন। আপলোড করতে পারছে না, চাপে পড়ে যাচ্ছে।  কান্নাকাটি করছে'।

সাংসদের দাবি, 'যেভাবে নির্বাচন কমিশন চাপ দিচ্ছে, তাতে ৪৩ জন সবমিলিয়ে প্রভাবিত।  ১৫ জন আত্মহত্যা করেছে। ৬ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ১৪ জন মারা গিয়েছে। ৩ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। BLO-দের উপরে অসম্ভব চাপ দেওয়া হচ্ছে'।

